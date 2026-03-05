莊雅婷六字回應鍾培生求婚　民建聯元老譚耀宗：結婚是人生大事

25歲的青年民建聯副主席、民建聯西貢區議員莊雅婷有喜事！男友面紗揭開，原來是百億家族後人、網絡上知名人士鍾培生。鍾培生昨晚（4日）在社交平台公開向莊雅婷的求婚片段，尤如在政界、娛樂圈投下震撼彈，二人在政圈有何淵源呢？其實，莊雅婷是香港福建社團聯會青委會常務副主任，鍾培生也是祖籍福建。



民建聯會務顧問譚耀宗向《香港01》表示，看報紙才知道消息，沒有具體資料，形容結婚是人生大事，「希望他們結婚後，繼續為社區作貢獻」。莊雅婷向《香港01》表示會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。



民建聯西貢區議員莊雅婷獲百億家族後人鍾培生求婚。(鍾培生提供)

鍾培生向西貢區議員莊雅婷求婚。（鍾培生提供）

莊雅婷獲鍾培生求婚

鍾培生在社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷求婚成功，「封盤」消息引起全城討論，今次求婚選址淺水灣鍾家大宅，形容以「電影級規格」舉行，除了巨型場景佈置、管弦樂團伴奏，還有鍾培生在約30米高空吊威一躍而下向莊雅婷求婚的畫面。

莊雅婷六字回應鍾培生求婚。

莊雅婷隨後在社交平台轉發鍾培生張貼的求婚片段，以六隻字回應鍾培生的心意「又真係幾型嘅」。二人的名字再登上Google熱門搜尋榜，11小時內有逾3萬個搜尋。莊雅婷的Instagram半日內激增6000個追蹤者。

莊雅婷、鍾培生有淵源

無預警下公開男友身份，求婚消息迅即在政圈議論紛紛，二人在政圈有何淵源呢？翻查資料，莊雅婷是香港福建社團聯會青委會常務副主任，鍾培生也是祖籍福建。他家族以地產起家，祖父是「工廈大王」鍾江海，被形容為「百億身家」後人。鍾培生目前是仁濟醫院副主席、香港電子競技有限公司創辦人，推動電競發展，在網絡上為人熟悉的是不時在頻道「培生培心」分享個人評論，又舉辦「培生擂台」拳擊比賽。

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷曾參加「香港小姐」競選。（陳順楨攝）

莊雅婷「學霸」被鄧炳強形容「棄暗投明」

至於莊雅婷，2023年以23歲之齡獲委任為西貢區議員，被形容為全港最年輕的區議員。莊雅婷愛國愛港，早幾年積極投身政界，除了是全國青聯委員，亦曾擔任國安法5周年論壇嘉賓參與對談。她目前正攻讀清華大學馬克思主義學院博士學位課程，此前亦在北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」。

保安局局長鄧炳強曾形容莊雅婷2018年放棄英國名牌大學錄取，選擇去北京大學讀書，是「棄暗投明」。 她去年參選「香港小姐」成為一時熱話，當時政壇有前輩質疑損害區議會形象，最終莊雅婷參選面試24小時後要退選。

民建聯元老譚耀宗：結婚是人生大事 望繼續貢獻社區

莊雅婷向《香港01》表示，私人事情不作回應，感謝外界的關心，強調會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。

對於黨友莊雅婷被求婚成功，民建聯會務顧問、全國人大前常委譚耀宗回覆《香港01》表示，看報紙才知道消息，沒有具體資料，形容結婚是人生大事，「希望他們結婚後，繼續為社區作貢獻」。