宏福苑火災牽起外界關注「999」求助熱線服務承諾，皆因有罹難者求助最終沒轉消防，有議員書面質詢保安局「999」熱線的服務表現，局長鄧炳強今天（6日）回覆表示，去年有近190萬個「999」熱線來電，較對上兩年下跌，有86.2%來電達到服務承諾，較過去兩年輕微上升，平均等候接聽時間為7.4秒。



目前，各個總區指揮及控制中心的999報案中心來電均由警察通訊主任以輪班制提供24小時接聽服務。現時，每天專責接聽999來電的警察通訊主任共約80人。（資料圖片）

約80人每天專責接聽999來電

選委界立法會議員魏明德保安局質詢過去3年「999」熱線每年分別接獲多少個來電，當中屬於緊急求助電話的數目及平均等候接聽的時間。他亦關注來電能達到9秒內接聽的服務標準的百分比，以及新界區、港島及九龍區的平均回應時間是否達標。

目前，各個總區指揮及控制中心的999報案中心來電均由警察通訊主任以輪班制提供24小時接聽服務。現時，每天專責接聽999來電的警察通訊主任共約80人。

目前，各個總區指揮及控制中心的999報案中心來電均由警察通訊主任以輪班制提供24小時接聽服務。現時，每天專責接聽999來電的警察通訊主任共約80人。（資料圖片）

「999」熱線承諾9秒接聽 八成半來電達標 逾一成超過9秒接聽

鄧炳強表示，去年「999」求助熱線接獲193萬多個來電，當中8萬多個來電屬緊急求助。「999」平均等候接聽時間是7.4秒，按年加快0.5秒。86.2%來電達到9秒內接聽的服務承諾，按年增加1.2個百分點。當中，13.8%來電超過9秒接聽。

目前，各個總區指揮及控制中心的999報案中心來電均由警察通訊主任以輪班制提供24小時接聽服務。現時，每天專責接聽999來電的警察通訊主任共約80人。（資料圖片）

港九新界回應時間與前一年相若

港島及九龍區回應時間的服務承諾為9分鐘，新界區是15分鐘。回應時間的計算是由總區指揮及控制中心「999」控制台接報起計，直至警務人員到場為止。去年，港島及九龍區有98.7%個案達到服務承諾，與對上一年相若。至於新界區，有99.7%個案達到服務承諾，維持不變。

目前，各個總區指揮及控制中心的999報案中心來電均由警察通訊主任以輪班制提供24小時接聽服務。現時，每天專責接聽999來電的警察通訊主任共約80人。（資料圖片）

正研發新一代緊急電話系統

鄧炳強表示，警方正研發新一代緊急電話系統，並新增多媒體資料處理平台，讓市民除了通話及輸入文字外，亦可發送多媒體資料，例如相片，予「999」報案中心報案或求助。警方會持續檢視「999」緊急求助電話系統的操作，包括探討利用科技進一步改善及提升「999」緊急報案系統，確保系統能為每一位市民提供更優質服務。