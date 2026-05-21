湯家驊評財爺窒管浩鳴危言聳聽：為民請命議員職責　官員應顧觀感

財政預算案建議擴大發債規模及轉撥外匯基金，引起選委界立法會議員管浩鳴關注政府「發債當收入」，擔心債務由後代承受，遭財政司司長陳茂波不點名反駁是「危言聳聽」。他又以「無關痛癢」回應議員何君堯沒投票。曾任多年立法會議員的行政會議成員湯家驊今天（21日）表示，議員出發點一般都是好的，為民請命是他們的職責，所以官員回應時更應顧及公眾觀感。他說，當過十多年立法會議員和經歷過無數選舉後，學懂了公開發言時用字要小心。



管浩鳴遭財爺窒危言聳聽，籲官員學特首有溫度勿慣辯駁。

財爺不點名窒管浩鳴危言聳聽 何君堯投票否「無關痛癢」

被同是基督徒的司長冠上「危言聳聽」之名，本身是牧師的管浩鳴早前接受《香港01》節目《政・直說》專訪時直言自己絕對不是危言聳聽，代議士職責反映社會上對發債的不同聲音，「官員可能以往有反對派時俾人鬧太多，有啲慣性當啲聲音嘅時候出嚟辯駁」，形容財金官員習慣對數字性格或較冰冷，「可能要跟行政長官學習下有溫度」，且「紅隊」概念也是特首引進到政府。

另一個政界關注點，是立法會通過財政預算案後，陳茂波回應立法會內務委員會副主席何君堯一如去年一樣沒有舉手投票時表示，每個議員都有各自考慮和選擇，「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」，引用何君堯對上一年以「無關痛癢」來解釋沒投票的說法。

湯家驊在社交平台分享《政・直說》訪問，憶起自己當過十多年立法會議員和經歷過無數選舉後，學懂了一件事，便是公開發言時用字要小心。

湯家驊：為民請命議員職責 官員應顧觀感用字小心

湯家驊在社交平台分享《政・直說》訪問，憶起自己當過十多年立法會議員和經歷過無數選舉後，學懂了一件事，便是公開發言時用字要小心。他說有時一些有心人刻意奚落、譏諷、抹黑你便是想你回應失控，當然遇上不講道理，只懂謾罵的人，要保持心平氣和是非常困難的事，但自己有時甚至想為什麼要對這些無賴或心懷不軌的人客氣？他說回心一想，從第三者角度看，這樣做只會顯得你跟這些人是同一水平，這正是這些人想達到的目的。

議員出發點一般都是好的，為民請命是他們的職責，所以官員回應時更應顧及公眾觀感。 湯家驊

湯家驊 。（資料圖片）

湯家驊指，發債用作社會投資是平常事，提到大多數政府包括國家、美、英等國也有，規模更大。關鍵在於財政狀況、與預期收入之比例、還債期長久等等不同因素之考慮。

從一般人角度看，發債不是收入，只是理財的一種工具。但你說，借錢買樓是罪過嗎？當然不是！ 湯家驊

湯家驊指如果適度借貸可幫助經濟發展，會認同以借貸換取進度而不會因為堅持要收支平衡後才推動經濟發展錯過良機，對一般市民而言空等時機未必是負責任政府應有的選擇。