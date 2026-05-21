管浩鳴探監感反修例青年悔意　「人誰無過」倡洗底計劃｜政・直說

約7000名反修例被捕青年，參加保安局安排的分享會及看國安展覽後，可換取免被檢控。本身是牧師的選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪時指，不時探監接觸到罪成入獄青年，形容不少人被當時政治氣氛沖昏頭腦，一時衝動犯案，事後感悔意，坦言「人誰無過」。他歡迎保安局推出免檢控的新猷，「今次政府做嘅一個德政嚟真係」，下一步建議推出「洗底計劃」，將讓罪成的青年申請將涉及反修例事件的案底封存，令其可以重新出發，發展個人專業事業。



選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

保安局推免檢控特別計劃

兩年前，保安局局長鄧炳強回應約7000名反修例案件被捕人等候五年或以上仍未獲起訴，是否不公平時，他表明不同意。兩年後的今天，鄧炳強稱只要在法律容許的情況下，即可申請參加保安局推出的「特別項目」計劃，會聯絡被捕但未被檢控的反修例事件年輕人，透過參加正向活動，令他們有免於檢控的機會，包括歌手張敬軒及運動員的分享會，認識國家及生涯規劃，目的是以檢控以外的方法讓其重新出發。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴引述入獄青年後悔「上當」 當局給機會是德政

管浩鳴在《香港01》節目《政・直說》中表示，探監時觀察不少青年被當時社會氣氛迷惑而犯案，很多都感到後悔，形容今次政府推出的免檢控計劃是德政，「過往大家一路都覺得一路都係等，咁宜家就有個答案出嚟，好多譬如知名嘅人都幫手一齊」，社會能給予機會是好事。

呢幾年美國咁癲，我接觸好多年輕人，終於明白。其實好老實講句佢哋都係被迷惑嘅。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

他引述有入獄青年表示「如果我們早見到西方社會是這樣的， 我們就不會上他們的當 」，形容過往西方社會民主「化妝」化得厲害，現在情況特別明顯，「喜歡去別人的國家抓人家的總統都可以」。

當時社會運動勝利沖昏頭腦，俾人哋煽動咗，或者當時候妖魔化，同埋網絡泛濫嘅時候，好多時候俾你睇嘅都係你想睇嘅。 管浩鳴

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管浩鳴倡推反修例「洗底計劃」 封存案底便青年發展專業

展望未來，管浩鳴建議可以推出「洗底計劃」，參考內地的做法將其案底封存在法院，只要一生人都不犯法，就業或發展專業時也順利，「如果佢再犯法嘅，都會攞翻出嚟同佢計數嘅。」

懲教過程唔係話要俾一個烙印，案底最主要針對性罪行、或者一啲誠信嘅問題，防止佢再做一啲嘢。理論上屬於一時衝動、思想上嘅問題，只要佢真係改過，可以有啲方法處理咗。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

管浩鳴嘆「人誰無過」不用逼青年去牆角

目前根據《罪犯自新條例》，三年後「洗底」的安排是針對刑罰輕微、監禁不超過三個月或罰款不超過一萬元的個案，然而反修例罪成者不少判監多於三個月，管浩鳴認為反修例青年是被塗毒才犯案，可以讓其有重新出發的機會，不用「逼到去牆角」，只要不再犯案就沒事。