管浩鳴親解陳同佳打機之謎　無悔相助告誡台灣｢天在看｣｜政・直說

觸發修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，近七年未能成功到台灣自首，目前仍居於深山。協助他投案的牧師管浩鳴，亦已卸任聖公會教省秘書長，再晉身立法會連任兩屆議員。管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，坦言對台灣拒收陳同佳始料不及，至今沒後悔協助這位聖公會學校學生，「我相信人在做天在看，一定有日可以搞得掂。你通緝佢，你又唔俾佢返嚟，天下間都冇聽過呢樣嘢」，形容對死者潘曉穎家人也不公道。



曾經提議的「域外法權」方式在港審理陳同佳境外謀殺罪，至今未成事，管浩鳴承諾今屆議員任期會繼續努力推動，惟解決追溯力、屬地問題方面仍要等。他說不少人調侃陳同佳終日在安全屋「打機」，澄清陳只是「對住個電腦」，無踏出門口，都是打開窗才見陽光，而一個對前路不掌握的人「有冇心機」進修也成問題，目前狀況已算很好。



出獄近七年，管浩鳴協助表明自首意願的陳同佳聯絡台灣，又買機票嘗試入境也不成功。

管浩鳴無悔助陳同佳投案。（資料圖片）

陳同佳近七年未能成功回台灣投案

陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃返港，香港政府對台灣謀殺案件無司法管轄權，唯有針對陳同佳回港後多次使用潘曉穎的提款卡提取現金一事，起訴他洗黑錢罪。不過，陳同佳早於2019年10月已為洗黑錢罪服刑完畢。出獄近七年，管浩鳴協助表明自首意願的陳同佳聯絡台灣，又買機票嘗試入境也不成功。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴無悔助陳同佳投案 或是上帝旨意勸導他承擔責任

管浩鳴亦因陳同佳投案無期，備受輿論壓力。他在《香港01》節目《政・直說》中表示「唔會後悔幫佢（陳同佳）」，坦言陳同佳與潘曉穎都是聖公會學校的學生，陳同佳更是自己「母堂」聖馬利亞堂莫慶堯中學學生，多年來教會願意幫助做錯事的青年，自己亦常到監獄探訪年輕人，「我諗不如入去嘗試探下佢，睇下佢會唔會可以勸得到佢。因為嗰陣時我諗佢似乎好多嘢佢都認罪，會唔會可以幫得到佢承擔自己做錯嘅嘢，錯就一定係錯」，形容始料不及的是台灣拒收陳同佳。

或者係上帝嘅旨意啦，初期我對於佢係咪真係咁壞呢，佢乜嘢都認喎。佳仔經過勸導之後，願意返返去承擔佢嘅責任，我希望能夠幫佢去台灣接受公平合理嘅審訊，我點都係願望可以幫到佢。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

不讓通緝犯回台灣 管浩鳴無奈：天下間都冇聽過呢樣嘢

多年來未能「破局」帶陳同佳到台灣自首，管浩鳴形容當地對此事有很多不同聲音，司法界亦感到很震撼，引述台灣的政府多次表明事件要透過政府與政府之間商討解決，否則「你返來，我都趕你出去」，即使買了機票，航空公司也可能拒絕他上機。

你通緝佢咁，你又唔俾佢返嚟，天下間都冇聽過呢樣嘢係咪？ 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴斥台灣拒收陳同佳：人在做天在看

至於主動出擊試「闖關」帶陳同佳上機赴台灣是否可行，管浩鳴表示要確保一個犯錯的人有基本公平的審訊，「如果宜家咁嘅環境，咁咪變咗政治犯係咪」，前題是雙方要有互信。他表示，陳同佳知道自己做錯事，而自己希望幫助他自首，而非逃避，且能有很公平的審訊負自己責任。

我相信始終人在做天在看，一定可以搞得掂嘅，不過好可惜宜家咁嘅情況對雙方都唔好，對曉穎嘅屋企人都唔公道。 管浩鳴

「域外法權」審陳同佳案？ 管浩鳴：追溯力問題需時討論

另一個主動出擊的方法，就是管浩鳴當立法會議員之初曾提出的「域外法權」，即賦權本港法院審理港人在境外涉嫌謀殺的案件，不過港府曾指違反屬地原則、涉追溯力、取證困難的問題。管浩鳴承認要有追溯力才可以協助陳同佳在港受審，曾請教法律意見，普通法地區並非完全不可以有追溯力，不過需時討論，會再繼續努力。

返台灣係最適合嘅。我成日都話如果萬一嗰個地方陸沉，咁你都要處理㗎，呢件事情你咁樣拖落去都唔係辦法。希望用最正常、簡單嘅方法，如果唔得先要出一啲其他方法。 管浩鳴

陳同佳。

陳同佳居深山沒踏出過門口 只可以對著電腦

陳同佳仍然居於深山屋內等待投案，管浩鳴表示對方沒踏出過門口，困足近七年，打開窗才見陽光，形容維持到自首意願已很好。