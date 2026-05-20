管浩鳴遭財爺窒危言聳聽　籲官員學特首有溫度勿慣辯駁｜政・直說

財政預算案建議擴大發債規模及轉撥外匯基金，引起選委界立法會議員管浩鳴關注政府「發債當收入」，擔心債務由哪一代承受，遭財政司司長陳茂波不點名反駁是「危言聳聽」。被同是基督徒的司長冠上「危言聳聽」之名，本身是牧師的管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪時直言自己絕對不是危言聳聽，代議士職責反映社會上對發債的不同聲音，「官員可能以往有反對派時俾人鬧太多，有啲慣性當啲聲音嘅時候出嚟辯駁」，形容財金官員習慣對數字性格或較冰冷，「可能要跟行政長官學習下有溫度」，且「紅隊」概念也是特首引進到政府。



選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》，財政司司長陳茂波在會上發言。（夏家朗攝）

「發債下一代埋單」陳茂波不點名指議員危言聳聽

未來五年，政府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券。多名議員在財政預算案辯論期間，對轉撥外匯基金等表達憂慮。其中，選委界立法會議員管浩鳴關注政府「發債當收入」，擔心債務由哪一代承受。陳茂波面對議員質疑時，在議會反駁特區政府無意掩飾任何政府收支方面的事情，又指發債所得的資金只會用在基建投資，並不會用作政府的經常開支，不點名指議員危言聳聽。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

我估計佢可能都好慘嘅當家，呢幾年都可能壓力大啲，我相信我哋絕對唔係危言聳聽嘅。 管浩鳴

管浩鳴：絕對不是危言聳聽 收到很多憂慮聲音

管浩鳴在《香港01》節目《政・直說》中表示，司長當時可能很大壓力，當家人處境可能很慘，自己不會對司長的指控放在心上，不過「我相信我哋絕對唔係危言聳聽嘅」，因以往香港少發債，對於長遠發債規模加大，的確收到很多聲音表達憂慮，「喺呢個人口結構改變下，我哋點樣去應對未來嘅情況呢」，強調是對事不對人。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01相片）

管浩鳴寄語官員「學特首有溫度」 勿慣性辯駁

管浩鳴說，90名議員大家是愛國者，對於不同問題上看法可以不同，「我保守啲可能，有啲人比較進取啲，大家好好地傾，冇問題嘅。」他又指，特首在今屆政府引入「紅隊」概念，行政主導都可以很有溫度，或許是部分財金官員、未必一定是司長級，習慣對冰冷數字所致，「呢一方面或者可能要跟行政長官學習下，有溫度去處理財政嘅嘢」，行政主導比較新，可能需時增進互信。

官員可能以往有反對派時俾人鬧太多，有啲慣性當啲聲音嘅時候出嚟辯駁。 管浩鳴

財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》後，財政司司長陳茂波離開議事廳。（夏家朗攝）

佢話只動用4%，唔係講緊%嘅問題，而係幾十年冇喐過，突然間變咗呢一個方法，市民或者商界好多都問、有懷疑，動用唔係問題，你要講清楚究竟以後會點樣。 管浩鳴

管浩鳴指，過往香港實行「大市場小政府」，故可能大家要習慣新做法，重新摸索。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴籲官員有氣量

另一個政界關注點，是立法會通過財政預算案後，陳茂波回應立法會內務委員會副主席何君堯一如去年一樣沒有舉手投票時表示，每個議員都有各自考慮和選擇，「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」，引用何君堯對上一年以「無關痛癢」來解釋沒投票的說法。

行政主導是香港政制設計的基石，確保施政效率。但是，行政主導不等於行政霸道，政府官員面對議員監督時，態度應該如何呢？管浩鳴認為議員與官員對問題的看法角度不同，只要不是為了「博眼球」，或刻意挑麻煩就可以。他舉例，勞工問題在立法會商界和勞工界看法截然不同，甚至個別議員的聲音會較多，不需要太上心。甚至如果當天官員不重提，可能大家早已忘記議員曾有相關發言，但重提就令人感覺「點解突然間會咁樣講啊」。

我覺得政府有陣時有啲嘢可能要氣量大啲。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01相片）

評「無關痛癢」論 出自官員與議員口中不同效果

「無關痛癢」論而言，管浩鳴相信司長當時衝口而出，寄語官員要留意，同一句說話出自官員或議員口中，都有不同效果，「如果你議員講嘅，可能就冇所謂啦，因為我一票啫，但如果你從官員口中講，可能就有人話應該每一票都要爭取嘛。」他認為行政主導整體運作順暢，不過個別情況談到錢問題，可能大家較為上心，「究竟點樣去拿捏中間嘅火候，大家再要嘗試下溝通多啲」，愛國者治港下沒有議員為反對而反對。

除了錢的問題，政圈熱議個別政府部門在公營醫療加價、控煙措施的議題上，接連發稿不點名反駁立法會議員意見，有代議士私下坦言予人噤聲感覺。管浩鳴認為對部分議員造成壓力，不過自己最重要憑良心做事，所以不擔心。