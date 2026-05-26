網約車擬首階段發1萬牌照 陳恒鑌：較穩妥的起步點

網約車合法化最快今年第四季推行，《香港01》獲悉政府首階段擬發一萬個牌照。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，這個做法屬較審慎，可讓政府的網約車規管更穩健。他又表示，假若政府日後需要調整網約車牌照數量，需要再向立法會修改附屬法例，體現當局尊重立法會。



消息指，網約車合法化首階段擬發1萬個牌照。（資料圖片）

陳恒鑌：若一次發大量牌照恐影響的士業

陳恒鑌指，據其了解網約車牌照上限將會定於1萬，較早前部分人建議的1.5萬輛為低。他形容，這是較穩妥的起步點，較審慎的做法，相信可讓政府的網約車規管更穩健，並有充足時間掌握實際運作情況。他強調，若一次過發出大量牌照，可能會影響的士業界生態及路面交通。

料明年中才全面運作 屆時才可掌握數據作動態調整

政府早前表示會動態調整牌照數量，問及當局應何時調整牌照數量，陳恒鑌指，政府今年開始發牌，預計年底才陸續有司機上線，估計需要到明年中才真正有1個萬牌照全面運作，相信屆時政府才可掌握實際運作數據，並按實際情況增減牌照數量。

陳恒鑌和林銘鋒就網約車牌照數量見記者。（林彥汛攝）

陳恒鑌續稱，假若政府日後需要調整網約車牌照數量，需要再向立法會修改附屬法例，體現尊重立法會。他又指，在當局提交文件後會盡快爭取成立法案委員會審議條例。

林銘鋒：做法穩妥審慎

航運及交通界議員林銘鋒同樣認為，發1萬個牌照屬穩妥和審慎的做法，相信當平台營運後，政府可實時監察情況，到營運到一段時間可作動態調整，視乎情況作修改。