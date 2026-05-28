公務員加薪？高中低層薪酬淨指標分別4.12%、2.64%及1.17%

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）指，薪酬趨勢調查工作完成，參考了104間公司共15.5萬名員工的薪酬，得出高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為加4.12%、加2.64%及加1.17%。



她指，薪酬趨勢調查不是公務員薪酬調整的唯一因素，只是行會參考因素之一，下周會與公務員職方會面，了解他們要求和看法，適時向行會匯報，然後行會會考慮各項因素作最終薪酬調整決定。另外，政府10月會推出公務員評核優化計劃第一期，要求「拉Curve」評核表現。



2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）

公務員跳Point「拉Curve」評核 楊何蓓茵：處理有問題同事

楊何蓓茵表示，不少市民因公務員工作獲更好服務提升生活質素，同時本屆政府致力提升公務員效率改善管治效能。不過，與此同時留意到有意見認為公務員不能不看工作表現而每年都獲增薪點「跳Point」。她強調只有工作表現令人滿意才可發增薪點，不是可自動獲得，又提到已知會部門今年10月起會推行「公務員評核制度優化計劃第一期」，要求各評核人員按常態分布如實評核下屬表現，相信在更嚴謹制度下，能清晰分出公務員表現，形容可處理有問題同事。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員事務局常任秘書長林雪麗見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（何夏怡攝）

楊何蓓茵：不會有交人頭文化

她指，「公務員評核制度優化計劃第一期」將會有各級評核指導指引發放予評核人員，在第四、五、六級的指引百分比定於10%，但考慮不同部門有不同狀況，有緩衝可向下調5%。

她又稱，明白到有較小的職系，亦有專業能力要求強職系，可能每人工作表現好，若有首長認為全體成員表現滿意，亦可向局方反映想要一個較小的「拉Curve」百分比。她又相信不會有「交人頭文化」，因為制度有一定彈性，加上會建議部門成立評核委員會，可做到較公平的評核。

她強調局方會待部門首長評核後再監察，若有需要改善的情況會與部門首長或相關政策局討論。至於會否擔心有人濫用局方提供的彈性，她相信部門首長會盡力做好，不會有部門首長會放任團隊可以有改善的地方而不改善。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）

公務員加薪？高中低層薪酬淨指標4.12%、2.64%及1.17%

2026年薪酬趨勢調查得出高、中、低層公務員淨指標分別為加4.12%、加2.64%及加1.17%。按慣例，政府每年收到薪酬趨勢調查結果後，會徵詢職方意見，最後由行政長官會同行政會議「拍板」，當中考慮六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方要求和公務員士氣。

過去政府加薪幅度，亦不是「跟足」薪酬趨勢淨指標。例如2024年薪酬趨勢淨指標，分別為高、中、低層分別為4.01%、4.32%及5.47%，最終政府決定劃一加3%。被問到過去加薪結果最後都不「跟足」薪趨，往後參考薪趨的意義會否不大。她指，薪趨只是六大因素之一，不是最後決定，強調薪趨有其意義，若不考慮會有所欠缺，每一個因素的意義都是同等重要，行會會作平衡。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員事務局常任秘書長林雪麗見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（何夏怡攝）

宏福火未問責影響觀感？楊何蓓茵：大部分同事表現好

楊何蓓茵被問到去年起多宗事件揭露包括部門首長在內的公務員履職不當，引發市民不滿；且坊間質疑宏福苑大火至今仍無人問責。如果劃一中高層與低層公務員都加薪，會否擔心影響社會觀感，為了不影響士氣，平衡市民感受，中高層公務員加薪幅度是否應再降低？

她指，絕大部分公務員專業高效，絕大部分有好的工作成果。不過她坦言，有部分公務員表現確實可以更好，亦有不太理想的地方，認為最重要是用好機制處理事件。而假若有公務員能力方面有問題，希望用好培訓，協助他們做得更好。

她又指，過去五一黃金周的市道、交通基建等成果，都是公務員在背後工作得出來公務員政策是要維持一個有吸引力的薪酬水平，吸引和留著有能力的人士在公務員隊伍。她指平衡所有因素下，希望可達這些政策目標，若達不到亦非「市民之褔」，又指針對表現不好的公務員最好的處理方法是根據機制有效處理。

至於宏福苑火災聽證會指控部分公務員表現，局方內部會否已在跟進，她指獨立委員會會得出公正的結果，局方會按結果作跟進工作。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）