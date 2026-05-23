公務員加薪｜田北辰撐收緊「跳point」：表現不理想無得加好正常

有消息指，特區政府有意階段改革公務員評核制度，用「常態分佈評級」決定公務員能否根據「增薪點」增加薪酬，即俗稱「跳point」，初步方向是至少禁止表現最差的5%公務員獲增薪點。實政圓桌召集人田北辰對此表示歡迎，他指出，過往公務員幾乎都是自動「跳point」，增薪點制度形同虛設，如今公務員事務局局長楊何蓓茵肯聽意見推動改變，值得一讚。



實政圓桌召集人田北辰。（王晉璇攝）

過往幾乎自動跳point 田北辰： 呢個制度幾荒謬

公務員薪酬除了根據既定機制檢討以決定是否調整，還根據薪級表「增薪點」增加，社會近年有不少聲音認為，後者評核標準太過寛鬆。近日有公務員社交群組流傳一套公務員「跳point」新機制，《明報》今日亦報道，政府有意分階段改革評核制度，用「拉curve」方式決定哪些公務員可獲增薪點，初步方向是表現最差的最少5%公務員將不獲增薪點。以現時公務員數目推算，最少人會有8500人不獲發增薪點。

田北辰在社交平台評論有關消息，表示他由去年初對公務員「跳point」機制提出質疑，因在既有做法下，公務員「差唔多完全自動跳point」。他形容「呢個制度幾荒謬」，令公務員不僅跟私人市場加薪，還有自動跳薪制，即雙重加薪。

我一直都話，喺商界嚟講，如果有得加薪，都唔係個個例牌有得加，如果有20%因表現唔理想無得加，係好正常嘅事！ 實政圓桌召集人田北辰

據報道，當局計劃維持現時公務員評核等級分六級的做法，表現欠佳的第四至第六級共佔不多於10%，最少5%。按現時做法，被評為第四級或以下的公務員及已達頂薪點者，將不獲增薪點。

歎公務員改革困難重重：我要大力讚一讚局長

換言之，新機制下最少5%公務員不獲增薪點，按現時約有17萬公務員推算，即最少有8,500人不獲增薪點，當中可能包括已達頂薪點者。田北辰則表示，據其所知，未到頂點的公務員有13萬左右，即差不多有6,500人「冇得跳」，與去年38人未獲增薪點相比，「增加咗170倍，係一個好大升幅」。而根據公務員事務的資料，2022年只有7名公務員不獲增薪，2023有12人，2024年有21人。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（楊何蓓茵facebook）

田北辰稱，公務員改革多年來困難重重，如今終於可以跨出新一步，「我都要大力讚一讚局長」。他同時表示，對於消息所指無法「跳point」的公務員上限為10%，他「有啲保留」，因為每個部門的質素與表現各不相同，「我自己都領教過，有啲真係好積極，但有啲就真係 hea 住嚟做！」

勞工界憂形成「馬房文化」 田北辰：冇乜可能

多名勞工背景的立法會議員認為，不應硬性「拉curve」，擔心會有公務員即使表現好亦不獲發增薪點。有人更形容，有關做法有如「交人頭」，擔心會形成「馬房文化」。田北辰對此並不認同，直言覺得「冇乜可能」，因為「100個人只有5個冇得『額外』跳point，統計學上係好正常，根本冇需要夾硬交數」。

公務員事務局下月中將向立法會公務員及資助機構員工事務委員會交代「公務員評核制度優化措施」。「跳point」機制向來不乏爭議，按照制度設計，只有工作表現令人滿意的公務員，才可以在其所屬職級的薪級表內每年「跳point」，但實際上卻幾乎所有未達頂薪點的公務員「年年有point跳」。前高官楊立門曾質疑：「表現唔達標嘅公務員咁少，我哋應該感到高興，定係更應該擔心政府嘅薪酬制度，一直冇被好好利用，甚至被濫用呢？」