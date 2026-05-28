公務員加薪？高中低層薪酬趨勢淨指標齊升　介乎1.17%至4.12%

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】影響約17萬名公務員加薪的薪酬趨勢調查初步結果今日（28日）出爐，高層公務員薪酬趨勢淨指標4.12%、中層公務員2.64%、低層公務員1.17%。撇除去年未完成薪酬趨勢調查便決定凍薪，參考前年的淨指標為4.01%、4.32%及5.47%。



公務員事務局局長楊何蓓茵指，薪酬趨勢調查淨指標不代表最終公務員加薪幅度，最終交由行政會議參考決定，下周會與公務員職方會面了解他們要求。



2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員事務局常任秘書長林雪麗見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（何夏怡攝）

公務員加薪？高中低層薪酬淨指標4.12%、2.64%及1.17%

2026年薪酬趨勢調查得出高、中、低層公務員淨指標分別為加4.12%、加2.64%及加1.17%。按慣例，政府每年收到薪酬趨勢調查結果後，會徵詢職方意見，最後由行政長官會同行政會議「拍板」，當中考慮六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方要求和公務員士氣。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）

不「跟足」淨指標參考意義不大？楊何蓓茵：有其意義

過去政府加薪幅度，亦不是「跟足」薪酬趨勢淨指標。例如2024年薪酬趨勢淨指標，分別為高、中、低層分別為4.01%、4.32%及5.47%，最終政府決定劃一加3%。被問到過去加薪結果最後都不「跟足」薪酬趨勢淨指標，往後參考淨指標的意義會否不大。楊何蓓茵指，薪酬趨勢淨指標只是六大因素之一，不是最後決定，強調薪趨有其意義，若不考慮會有所欠缺，每一個因素的意義都是同等重要，行會會作平衡。

房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平出席宏福火聽證會。（梁鵬威攝）

宏福火未問責影響觀感？楊何蓓茵：大部分公務員非常好

被問到宏福苑大火至今仍無人問責，如果劃一中高層與低層公務員都加薪，如何平衡社會觀感及公務員士氣，她指絕大部分公務員專業高效，絕大部分都有非常好的工作成果。不過，她坦言部分公務員表現確實可以更好，亦有不太理想的地方，認為最重要是用好機制處理事件。假若有公務員能力方面有問題，希望用好培訓，協助他們做得更好。