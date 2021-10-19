聶德權指公僕須撐政府：中立非兩不幫　葉劉稱「唔鍾意就唔好做」

特首林鄭月娥月初公布任內最後一份《施政報告》，當中要求公務員事務局局長按「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位選拔聘任機制。

公務員事務局局長聶德權今（19日）出席立法會委員會會議時，被問到隨著《國安法》納入入職考試要求，會否擔心令投考公務員人數減少，聶強調，要求公務員認識《國安法》是「好需要」和「好合理」，又指他最關注能否「請啱人」，而非關注投考公務員的數量。



聶德權出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會，指公務員事務局會按着「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，包括檢視有否空間擴大可升任該等職位的職系及職級，又提到特區政府已加強公務員對國家《憲法》、《基本法》及《國安法》的培訓。隨着公務員學院在今年底成立，以及香港和內地恢復人員往來後，有關方面的培訓廣度和深度會繼續增加。

葉劉：政務官新時代須轉型 「唔鍾意就唔好做」

政務官出身的新民黨主席葉劉淑儀發言指，近年公務員備受批評，認為政務官應為政府的領導階層，惟予人感覺「唔夠愛國」、不作為、無承擔，例如在修例風波期間沒有清理「連儂牆」。她指出，這種政務官文化緣於歷史原因，因過往港英政府年代只訓練政務官為「執行者」，無訓練政務官成為「領導者」，又指彭定康推政改、麥理浩決定接收船民等，也是由港督作決定後，交由公務員執行，批評港英政府在回歸前夕推「政治中立」，「仲教（公務員）政治中立，跟專業範疇做嘢！」

葉劉淑儀指，很多公務員對未來大量開設「專員」職位及新選拔聘任機制感擔心，憂或影響晉升機會，亦擔心難以與來自不同文化、背景的人士在工作配合。葉劉又指，多了人辭任公務員、不簽署聲明並非壞事，直言：「你唔接受新制度新文化，你咪唔好做囉。」她認為政府應講清楚對政務官及部門首長有何要求，若政務官不喜歡新要求就應辭職，「唔鍾意就唔好做！」認為聶德權應領導公務員體系，自言「我都轉咗型啦，大家都可以轉型」。

聶德權指公僕推新政慣「打守勢波」

聶德權稱，完全同意葉劉的講法，認為要正視構成今天公務員文化的背景和原因。他認為，過往基於政治、社會及體制因素，令好多公務員推出新政策時，已思考如何「打守勢波」，因思考如何被議會「拉布」、社會如何反對、會否有人提司法覆核、被扣上「官商勾結」的帽子等，但認為在《國安法》、愛國者治港落實後，公務員可更積極更主動解決問題。

聶德權又提到政治中立爭議，指政治中立一詞引起很多誤會，強調政府在公務員宣誓期間已釐清，明確指出加入公務員就要完全忠誠地支持特首和政府施政，不存在「唔幫政府」同時「唔幫對家」的情況。

梁志祥：有教師社工「出糧反政府」

民建聯梁志祥則指，過去兩年政府有很多冗員，有公務員「食飽飯」、「出糧」反政府，又稱現在還有很多教師、社工「出糧反政府」，認為當局應深思如何令公務員全心全意為社會服務，同時令體制穩定下來。聶德權指，公務員團隊須全心全意服務社會，隨《國安法》落實、「完善選舉制度」及落實「愛國者治港」，「惠民建議」終可在立法會通過，形容「好有滿足感」，又自言常常告訴同事，在新制度下工作或會更辛苦，因「以前身水身汗得個吉，辛苦完都係被拉布、落去被人指罵」，現在則須要做好手上工作，令工作經得起質詢，但強調這種「身水身汗」是值得的。

金融界議員陳振英關注，為何《國安法》納入公務員入職考試內容，須延至明年中才落實。聶德權解釋這並非效率問題，只是考試周期的問題。

聶德權在會議後見記者，指本港新冠疫苗供應充足，目前疫苗接種率為67.8%，希望市民鼓勵長者盡快接種疫苗。衛生防護中心轄下的聯合科學委員會下周三（27日）將開會，討論接種第三針疫苗，聶稱有關接種第三針安排仍待專家檢視及建議，最終由食物及衞生局決定。