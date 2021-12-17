專訪｜黎棟國倡下年度完成23條立法　增設仇恨罪：非只保護官員

立法會選舉周日（19日）舉行，各建制政黨積極在佔40席選委會界別中搶灘，其中新民黨派出常務副主席、保安局前局長黎棟國領軍參選。他接受《香港01》專訪時表示，倘當選希望爭取在首個立法年度內完成《基本法》23條立法，履行憲制責任，「俾中央一份好答卷」，又建議屆時草案要以顯淺易明文字表述，避免社會產生不必要和憂慮。

去年至今，多名紀律部隊首長「升官」，被指是邁向「武官主政」年代，黎棟國認為文武官各有優點，例如文官較擅長撰寫報告，武官有較多處理危機的經驗，兩者應不問出身，互相扶持。



倡23條立法以顯淺易明方式表述

新一屆議會任期明年1月1日開始，政府已表明將開展《基本法》23條立法，黎棟國相信立法會在首個立法年度內完成立法，「23條唔算好複雜，好多普通法西方國家都有先例，澳洲、美國都有，英國近期都做咗兩個月諮詢。」他說，按立法會會議常規，一條草案應在3個月內完成審議，只是以前立法會有阻力，連選主席程序也受到拖延，「新一屆立法會呢啲情況唔會出現，大家議事論事，應該夠時間。」

被問到應如何諮詢市民，黎棟國認為，立法過程本身已是一場諮詢，討論法案過程在公開會議下進行，市民可反映意見。他又指，2003年的條例草案對各項罪類有詳細描述，強調23條立法的框架非常清晰，並非白紙一張，但政府應在法律文字表述「下功夫」，以顯淺易明方式表達，避免社會產生不必要的討論和憂慮。

黎棟國認同應在23條立法中，加入間諜罪和「仇恨罪」，原因在於目前香港有關間諜的條例屬「一戰」、「二戰」時期的產物，有需要更新條例以保護國家安全。他又指，現時新型傳媒上充斥着散播仇恨的語言，理應訂立仇恨罪，保護全香港市民，並非單單保護官員和政府，但認為即使執行職務的人士受較全面的保護，也是合理做法，「譬如喺醫院唔可以粗言穢語辱罵醫務人員，因為會影響佢履職嘅精神狀態。」

至於在竊取國家機密罪上，傳媒應否如03年草案般獲豁免，黎棟國稱政府須考慮由03年至今，社會情況出現重大改變，他個人有初步想法，但「不在其位，不謀其政」，應留待諮詢期間作進一步討論。

官員有能者居之 不應分文武官

近年政府問責班子連番出現變動，多名紀律部隊首長獲晉升，原保安局局長李家超更坐上特區政府第二把交椅，成為首任紀律部隊出身的政務司司長，被形容為「武官當道」。黎棟國認為不應分為「文官」、「武官」，「文科生惡啲定理科生惡啲？無呢樣野」，強調應著重官員自身能力，職位由有能者居之。

他又認為，不同出身的官員各有特長，應不問出身，互相扶持，「當然文官可能枝筆寫得靚啲，寫個報告、寫文件靚啲，但武官都有好處，貼地啲，以目標為本，處理危機時武官更有經驗，文官未必有呢啲親身感受。」黎棟國又說，過往特區政府確由AO（政務主任）、文官主導，不等於以後必定如是，最重要的是由適當的人出任適當的職位，官員做好份內事，施政到位、貼地，令市民受惠。

新民黨派出3人參選選委界，包括爭取連任的容海恩（左二）、前區議員陳家珮。（資料圖片）

緩和社會撕裂要謀求共同目標

兩年前的反修例運動加劇社會撕裂，儘管《港區國安法》下社會逐漸回復平靜，但不代表社會的創傷能不藥而癒。黎棟國指，香港深層次問題累積多年，很多人對事情的想法南轅北轍，「試想想咁嘅情況下，係咪一條法律，好似外科醫生咁，做完手術後縫埋佢就搞掂？都要時間等身體適應，生返好嘛。」

他續說，即使大家認同民主和法治，對優質民主法治的定義也有不同，認為大家要求同存異，找到共同目標，改善生活環境，「就算大家看法南轅北轍，都會有共同話題，例如點樣可以慳啲電？從共同起點出發，唔搞清一色就係咁解。喺『一國兩制』大原則、國家統一嘅大旗幟下，其實還有好多發揮空間。」

黎棟國指出，特赦反修例示威者並無法律基礎。（廖雁雄攝）

斥提出特赦反修例示威者屬「選舉語言」

對於有候選人提出特赦反修例示威者，黎棟國批評此舉無法律基礎，即使《基本法》第48條第12款列明，行政長官可行使赦免或減輕刑事罪犯的刑罰的權力，但行政長官需要根據長期監禁刑罰覆核委員會的建議，根據個別個案作出赦免或減刑決定，可考慮的個案包括無期刑罰囚犯及未成年囚犯等，情況與整體性的特赦有分別。他認為有候選人談及特赦示威者只是「選舉語言」，而非實際可行。

新民黨參選選委會界別的，還有現任議員容海恩及前區議員陳家珮，黎棟國希望新民黨能全取3席，相信新一屆立法會議員會加強地區服務，接觸全港市民，即使身為選委會界別議員，也會按部就班設立地區辦事處。

立法會選委界參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。