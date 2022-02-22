快測陽性居民不宜落樓強檢　楊永杰倡政府派送及收回「樽仔」

新冠肺炎大爆發，近期不少市民自行進行快速抗原測試呈陽性，或住所被納入強檢範圍，無法取得「樽仔」收集深喉唾液樣本覆檢，又因自己有風險不宜到社區檢測中心，因而陷入困難。



立法會議員楊永杰接到多個相關求助，他希望政府擴大上門派送及收集樣本包的服務。



社區檢測中心預約網站列明 有病徵不適合去做檢測

楊永杰收到多個求助，指自己住所被納入強檢範圍，但自行進行快速抗原測試結果呈陽性。由於納入強檢範圍需要到社區檢測中心做測試，但社區檢測中心預約網站列明有病徵者不適合在中心做檢測，對現時安排感到矛盾。楊永杰提到，其中一名求助人年約90歲，不良於行，直斥外出檢測安排並不人道。

政府新聞稿提到，快速測試陽性的市民，「為審慎起見，他們應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並尋求親友協助循現有途徑取得和遞送深喉唾液樣本收集包。」

現時在污水檢測陽性地區居住或工作的人士，如快速測試結果呈陽性，可以至電24小時熱線2280 4772，讓政府安排送上檢測包及收回樣本以作覆檢。楊永杰建議政府將上述安排擴展至所有納入強檢範圍的大廈，以及無法取得「樽仔」作覆檢而快速測試結果呈陽性的市民，，讓市民早日覆檢，以便衞生署安排隔離和治療方案。