專訪｜郭玲麗難忘爭取DSE竹篙灣試場　鮮明形象不及做實事重要

新一屆議會上任大半年，議員人數增至90人，包括40席選委界議員，不過除了部份形象鮮明的舊人，普羅大眾或對新議員認識不深。民建聯選委界立法會議員郭玲麗接受《香港01》專訪時表示，形象鮮明並非最重要，更希望能夠做實事，「以前大家喺議會嗌交，形象梗係鮮明，依家完全係做實事。」



教育界出身的郭玲麗稱，成為議員後她堅持有教無類的原則：「一名學生也不能少」，希望維護學生權益，爭取今年中學文憑試（DSE）增設竹篙灣設特別試場，是她上任議員以來最有成功感的一役。曾任小學藝術老師，郭玲麗亦希望善用議員身份，推動本港藝術產業發展。



郭玲麗認為，作為議員不可以隨波逐流，形容自己處事「硬淨」，堅守自己的立場和執着，其中一項就是維護學生權益。例如在DSE應試方面，本身政府斬釘截鐵指無法安排特別試場供確診學生應考，但她認為不可以浪費學生多年來的努力，提出多個應對方案遊說政府，終於落實了竹篙灣試場。

她說，在新選舉制度下，要推動政府改善施政，需要與政府搓商，逐步推進，亦正因議會與政府同行，令市民感覺議員形象不及以往鮮明。不過相比起建立鮮明形象，她更希望做出實事：「形象鮮明係咪咁重要呢？定係我哋希望做好件事、做實事？」她認為這反映社會問題正在改善，「當社會有問題，市民咪關注政治，但當社會無問題時，市民對政府100%信任，點解要去挑剔同challenge（挑戰）佢？」

反修例大學生服刑後被除學籍 郭玲麗：他要承擔後果

擔任教師期間，郭玲麗可謂身經百戰，經常遇着「百厭學生」，她說有次在防止爬上櫃頂的「百厭學生」傷及其他學生時，不慎撞傷尾龍骨，結果要休息多日。但她相信每名學生也可以教得好，「邊個話無得教㗎啫？好多殺人犯到最尾都識得信神、去祈禱、做義工同幫人啦。」她說，如果有學生學壞了或想歪了，作為教育家應以耐性和時間教導，「我哋咪用3年時間，3年唔得咪6年，6年唔得咪9年囉。」

近日有媒體報道，有因為反修例案件判囚的大學生，服刑後學校以影響校譽為由開除學籍。郭麗玲稱，這是有關學生要承擔的後果，「唔係要斷佢哋路，但學校亦自己的考量……如果學校咁容易處理，第一佢（學校）點同公眾交代，第二佢（學生）記唔記得呢個後果同教訓? 」

她亦認為，若被判囚學生入獄期間，學校仍為有關學生保留學位，是佔用公帑，「如果佢hold（保留）住咗學位嘅時候，無將個學位放俾其他人，咁對其他人公唔公道呢？……無可能空咗個學位係度，你知一個學生我哋津貼過百萬（元）。」她稱，支持有關學生重新開始，重新投考大學，據有關報道，該名學生再戰DSE後，亦成功考入第一志願學系。

倡二次創作「萬國旗」、紅白藍 拓藝術品銷售渠道

除了議會工作外，郭玲麗趁着立法會「唞暑」，隨民建聯外訪越南和泰國，期間參與了在泰國曼谷舉辦的潮玩玩具展。郭玲麗表示，參展的設計師全是香港人，亦發現香港特色文化大受當地人歡迎，認為結合本港特色的玩具產業大有可為。她舉例指，屋邨「萬國旗」文化、紅白藍膠袋、電車等香港標誌，有潛力發展二次創作文化，打造新興設計產業。

現時雖然有石硤尾賽馬會創意藝術中心等場地，供藝術工作者設置工作室，但始終欠缺供他們銷售藝術品的地方。郭玲麗建議可在該藝術中心地下、領展商場、西九文化區及西貢碼頭等地，定期舉辦藝墟，讓藝術工作者銷售產品，推動本港藝術產業。她亦建議政府善用閒置用地，容許更多藝術工作者開設工作室，甚至安排專人協助藝術家發展事業。