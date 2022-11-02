料月底再掀倒閉潮　田北辰公司尚算捱得住：最淒慘商戶欠租靠死拖

政府早前實施「暫緩追租」安排，禁止業主在5至7月向商戶追租，幫助他們捱過疫情艱難時期，但保護期過後，近日陸續傳出有商戶「打回原形」倒閉的消息。本身是連鎖時裝店老闆的實政圓桌立法會議員田北辰今早（2日）於商台節目表示，政策其實對商戶有一定的保護作用，其本人也能受惠，但承認有一批商戶在這一輪追租潮中會捱不住，預料到11月底將出現另一批商戶倒閉。



疫下商戶分三種：本身生意不好一定捱不住

田北辰指，「暫緩追租」安排下商戶面對的情況主要分為3種。其一是疫情重災時間難捱，但5月至7月在消費券幫助下生意改善，8月保護期完結後可一次過交回欠租；其二是5月至7月生意改善後，8月面對業主追討租金，由於2月至4月的虧損「太傷」，要麼被沒收按金，要麼與業主談判後租金打折，「我哋公司就屬於呢一類」。

第三種是最淒慘的情況：2月至4月交不到租，5月至7月即使社交距離措施放寬，一樣入不敷支，8月1日業主一次過追租，由於交不出，最後按金被沒收之餘，店舖要結業，又要破產，是「雙輸」情況。近日聽到的結業現象，相信就是指這種情況。

暫緩追租：商戶最大得益迫業主講數

田北辰指，情況最差的商戶，如果本身生意已經不太好，面對疫情高峰期一定捱不住：「同業主講數，搞唔掂就死拖，估計可以拖到大約11月底，我哋就會見到有一班商戶倒閉。佢哋本身（生意）都係掹掹緊，唔係好掂，疫情之下就淘汰咗，不過相信呢類並非大多數。大部份都係5至7月生意改善咗，都捱得到落去，我公司都係咁樣。」

他認為財政司司長陳茂波在「暫緩追租」政策上已經盡了能力，對商界有幫助，協助渡過最困難的時期：「最大得益迫業主講數，如果唔係佢根本唔會睬你」。

陳茂波「極速痊癒」 田：當然係信佢講啦

被問到陳茂波在外訪期間確診，但「極速痊癒」昨日回港參加金融峰會，田北辰表示快測結果很多時「搞唔清楚，好多時都係今日唔得、聽日得」，但如果活動期間全程會戴口罩，風險不大：「咁當然係信佢（司長）講啦！」