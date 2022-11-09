賞罰制度遺漏問責官員？曾國衞：受守則規管　違者可遭特首撤職

新思維立法會議員狄志遠今日（9日）在立法會大會上，提出有關政治委任官員績效管理的口頭質詢，要求當局交代會否訂立適用於問責官員的賞罰制度。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，目前制度行之有效，政治委任官員受《政治委任制度官員守則》規管，如果涉嫌違反職責或《守則》規定，行政長官會按適當程序決定個案是否屬實，如屬實會作出合適處理，包括警告、公開譴責、停職或免職；如涉主要官員，行政長官可按《基本法》向中央建議將有關官員停職或免職。



KPI評核司局表現？曾：KPI旨在監督項目執行

選委界陳紹雄指，新一屆政府絕大部分問責官員及公務員積極及實幹，但並非所有政績都可以量化，希望「蘿蔔與大棍並重」，鼓勵主要官員作出更多承擔。民建聯陳勇說，今屆問責官員非常勤力，基本上「無咩假放」，「就算中咗招喺屋企都辦公」，希望政府交代賞罰制度細節。

曾國衞提到，出任問責官員初心為了貢獻國家及香港社會，薪酬獎勵並非最大考慮，「為社會謀幸福係最大的鼓勵」。對於政府會否以《施政報告》公布的KPI（關鍵績效指標）達標情況評核各司局長的表現，曾指KPI旨在監督項目的執行，如果進度有偏差，會再審視是否受客觀因素影響等，並作出適當調整。

曾：問責官員若想調配官僚可提出

民建聯何俊賢指出，今屆政府比歷屆政府更積極有為，認為討論問責官員能否達至職效指標的問題不公平，「對公眾嚟講，你哋離任或留任門檻好低，可以突然間話我今日身體唔好，聽日想陪多啲屋企人，你就可以走，有時係揹鍋位。」

何俊賢指，政府應列明各層級官員的責任，並賦予問責官員「用人權」，因為公務員與局長「夾唔夾」都影響到績效表現。曾國衞回應指，若在人事上有需要調整，可向公務員事務局提出，由局方作出適當調配。