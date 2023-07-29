李家超一句官式回應　預視高球場土地建屋難成事？

政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，因香港哥爾夫球會入稟司法覆核環境評估報告，令建屋大計出現新變數。特首李家超上周日（23日）出訪東盟三國前，在機場回應稱，最適合是按照法定程序去處理。一句看似平平無奇的官式答案，卻引發無限猜想。



特首當日被問及：司法覆核環評報告會否影響整個建屋計劃的進度和建屋量？以往有些基建工程都因而出現延誤，會否再跟球會商討，以整體市民福祉為先？李家超的答案是進入司法程序不作評論，「政府認為最適合是按照法定程序去處理這件事。」



這一答案「很官方」，但未及發展局局於哥球會（21日）入稟司法覆核後發的聲明來得清晰明確，該聲明稱：「我們重申，政府在該32公頃土地北端的9.5公頃用地興建公營房屋的意向維持不變，而其餘不會用作建屋的用地（約22公頃），將用作保育和靜態康樂用途，供市民享用。」



有了解情況的人士分析指，雖然特首的答案不能演繹成建屋目標有變，但「（政府）個天秤仲郁緊」的感覺極強烈。畢竟高球場土地終極用途是政治決定，隨着司法覆核及可預期陸有來的法律挑戰，2029年在原高球場土地上有公屋單位建成的可能性大減，增加短期供應的目標變得遙不可及，那時，再向這個有逾百年歷史的球場「開刀」，理據又是否充分也就易受質疑。



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要對此問題作判斷，便要回帶看看收回高球場土地爭議的來龍去脈。佔地172公頃的粉嶺高球場，早於2012年新界東北發展計劃在第三階段公眾諮詢前，已進入「風眼」。當年政府推展新界東北新發展區項目，是繼啟德發展區後本港最大型新發展區項目，但卻被指控規劃上只敢收回非原居民村、放過原居民村。

與此同時，民間不同團體亦提出「反規劃」，以「民間方案」取代政府計劃，當年環保團體環保觸覺指出，新界東北新發展區的範圍旁邊，有幅員遼闊的粉嶺高球場，提出收回球場建屋，建屋量可等同整個新界東北發展計劃。

此外，由於高球場屬於「遊樂場地契約」，這類以優惠地價租予不同會所或團體的土地，當時亦因為佔地廣但公眾難以使用的關係，陷入另一場爭論。適逢其時，高球場也成為輿論焦點，為人詬病「只為有錢人使用」。《香港01》便曾揭發，哥球會長年以1000元象徵式地租租用球場，2600會員非富則貴，而一般市民要到球場打場球，最低消費數千計，而且周未不對外開放。

此後，民間不斷有聲音要求審視高球場存廢，尤其是其契約年期快將完結，外界亦促使政府須重新檢討遊樂場地契約政策，及各幅相關土地的用途是否應延續。最終，前民政事務局檢討政策後，劃定部份土地的未來需繳付更高昂的地價續租。

林鄭時代土地大辯論 高球場土地建屋屬選項

與此同時，林鄭月娥上任特首後，推出「土地大辯論」，並應民間要求，將粉嶺高球場納為拓地選項之一，供土地供應專責小組考慮。當年政府亦展開《新界北研究》，粉嶺高球場用地可作兩大發展方案，一是發展粉錦公路以東、約兩成用地（即32公頃），二是全面發展整個高球場，分別可提供逾4,000及1.3萬個單位。

土供組最終報告建議，優先研究發展高球場以東約32公頃土地，因為局部發展方案可於短中期內釋出鄰近現有基建且具交通網絡的政府用地，有助紓緩短中期土地嚴重不足問題。當時土供組指球場餘下140公頃的土地仍可繼續舉辦國際高球賽事及球員培訓，已平衡土地及體育發展需要。小組又指，局部方案若涉及高密度發展，將集中於舊場目前作停車場的部份，對球場生態及保育功能影響較少。政府最終亦接納建議，並着手處理收地程序。但政府於2020年10月又公布，會把相關土地續租給香港哥爾夫球會3年，每年收取1元象徵式租金，當時政府稱屬「特別過渡安排」，租約今年8月屆滿。餘下140公頃土地則以1000元象徵式租金續租至2027年，其後會按市價三分一收取地租。

政府其後提出高密度發展，在收回32 公頃土地中，將北面9.5公頃土地建1.2萬伙公營房屋單位，但在環評及城規會成功闖關後，卻面對香港哥爾夫球會的司法覆核挑戰。

高球場收地討論逾十年，本港的房屋短缺情況一直惡化，最新的輪候時間為5.3年，雖較高峰期的6年有回落，但與2012年平均2.9年比較，等候時間長了幾近一倍。李家超向立法會推銷簡約公屋項目撥款時曾動之以情，指要為居於不適切居所的市民着想，高球場收地本被視作「救火」方案，政府又為何「議而不決」呢？

尤其是國家主席習近平2022年在香港回歸25周年的七一講話中表明：「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」港澳辦主任夏寶龍更曾明確表示希望香港「告別劏房」。在中央支持下，何以李家超政府對名正言順收回的高球場部分土地，卻依然不肯斬截鐵地表明無論如何也會按計劃開展建屋大計呢？

政府其中一個重要考量，也是高球會的「殺手鐧」，便是保育問題。哥球會強調球場有百多年歷史，球場範圍內有古墳、古蹟和古樹，球會方面亦致力作出保育。哥球會更動員大批專家、前高官附和，他們更把高球場與本港的競爭力掛鈎。

哥球會還打「專業」牌。該會會長郭永亮在城規會6月舉行的公聽會被問到對政府接收土地後，康文署有經驗去維護相關用地的說法，他回應說，不排除香港仍有其他團體有管理場地經驗，但過百年歷史證明香港哥爾夫球會是保育有關用地的最佳管理者，無論任何人有相關能力，都期望保持場地可舉辦最高級別的賽事，球會方面亦願意繼續營運。

說穿了，哥球會終極底線是即使政府最終如期收地，也不能建屋，最「理想」是把收回的土地再託付予哥球會代管。至於屆時哥球會能否因代管官地而可獲管理費？暫時未知。

郭永亮：球會不變樣 是為了香港的未來

哥球會方面也一直指10月有女子歐洲巡迴賽賽事之一「沙特阿美石油團體系列賽」，事隔2年復辦的「香港高爾夫球公開賽」也將在11月舉行，若政府收回32公頃土地，場地將不敷應用，又指長遠影響爭取國際賽事來港進行。郭永亮強調，只有球會不變樣，才不會令國際大賽拱手讓予其他城市：「這個懇切的訴求是為了香港的未來，能保持、提升我們長遠競爭力。」政府則回應稱會如期收地，但之後可再把土地借出。

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特首「內閣」一半非官守成為高球會會員

此外，內部「反對派」的聲音也不能忽視。儼如特首「內閣」的行政會議，16名非官守成員當中，一半即8人均申報為香港哥球會會員，當中行會召集人葉劉淑儀、湯家驊和劉業強已表明反對收回高球場土地，其他成員包括林健鋒、任志剛、鄭慕智、梁高美懿和陳清霞。

當中，最敢於表達反對意見的葉劉淑儀，指由於政府規定所有擁有哥球會會籍的行會成員不可參與有關高球土地的討論，故其表態發言不存在破壞行會「集體負責」或「保密」原則。

葉劉淑儀：商界認為收地製造分歧

她指，有與商界頻繁交談，發現絕大部分人士均強烈反對政府的收地決定，反對意見不單因為會破壞球場完整性，嚴重影響本地高球運動發展，更是因為項目硬是將高球愛好者放在社會的對立面，製造分歧。她聲言，很多反對人士認為，高球並非「權貴獨享之物」，但大眾卻將問題歸結為權貴人士與弱勢社群之爭，對高球愛好者極其不公平。

她又為哥球會「平反」，指哥球會每年繳付1000 元象徵式地租卻只服務本地的權貴人士的批評，與事實不相符。第一，香港早於1969 年推出私人遊樂場地契約政策，目的為推動本港體育發展，並吸引海外行政和專業人士來港，加強香港對國際商界的吸引力。因為特區政府認為批准私人遊樂場地契約符合公共利益，所以只收取象徵式1000元年租。私人遊樂場地契約並非哥球會自己爭取回來的特殊待遇，而是符合政府為本港的私人遊樂場設定的政策。

第二，根據《政府帳目委員會第61號報告書》，政府向27 個非牟利私人體育會所批予免地價或象徵式低價，簽署了32 份私人遊樂場地契約，總共涉及430 公頃土地，可見高球會繳付象徵式租金乃遵從特區政府政策，而非一些批評所指的「尋租」（rent-seeking） 行為。

第三，高球會2021 年的年度報告書清楚列明， 該會2020 年向特區政府繳付總計903.9 萬元差餉及地稅，2021 年繳付總計811.6 萬元的差餉及地稅。因此，認為有關哥球會每年只付1000 元租金的陳述具有極強誤導性。

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儘管擁有哥球會會籍行會成員不會參與相關決策討論，但自家「內閣」成員反映的商界意見，李家超未必能完全漠視。

不參與行會討論 仍難消弭外界質疑

不過，具「官媒」色彩的本地左派報章卻與這些反收地聲音唱反調，發表評論指擁有哥球會會籍的葉太既是新民黨主席、又身兼行政會議召集人、立法會議員，在粉嶺高球場土地發展問題上屬於利益相關者，雖然葉太再三表明，不會參與行會有關高球場土地用途的表決，但還是難以消弭外界對相關利益的質疑，她作為行會召集人，很大程度上將會間接甚至直接影響到政府相關決策。

有評論形容反對收地建屋販賣恐懼

另一篇評論指，城規會舉辦的公聽會，大部分位置被高球會管理層、顧問公司、和高球會拉來的政商界大佬佔據，公聽會變成反對政府收地建屋的「討伐、控訴大會。」文章又指，誰能想到2018年花費1200萬公帑的土地大辯論，行政會議通過的粉嶺高球場收地建屋項目今天可能被翻盤？今日香港沒有了反對派，「粉嶺球場反政府收地事件」出現了某些「愛國者們」蠢蠢欲動的暗湧，他們在帶頭撕裂香港，集體在控訴政府決策沒有眼光、貶低康文署不會管理球場、缺乏香港發展大局、環保、昆蟲棲息地等五花八麼的理由，有的甚至將高度提到了如果在球場那修建1萬多個公屋，金融中心的招牌都要受到影響。

該篇評論形容這種無限延伸、具有豐富想像力的說辭，靠推測、來反對政府吞回已經做出的決定。簡直是販賣恐懼、聳人聽聞，與昔日的反對派有何不同？

須注意會否引發新一輪社會對立

本屆政府雖然繼續推進上屆政府的收地決定，但有政界人士提醒指，李家超雖然是上屆政府問責官員，但他當時只是保安局局長，如今就高球場問題要更多時間思考無可厚非，但正因為李家超根本不是當年土地大辯論的主事官員，若思考過後最終決定推倒重來，要開脫也變得「容易」。

雖然，李家超的「天秤」最終會傾向哪邊仍然未知，但若他決定撤回建屋大計，便需要有一個充分理由去說服曾經被他形容為正在水深火熱的不適切居所住戶，為何只能望着只供不足3000會員享用的偌大土地，不能撥出9公頃來建屋了。至於屆時會否引發另一輪的社會對立，也值得深思。