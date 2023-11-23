孫玉菡率團赴深圳人力資源服務業發展大會　推廣香港在大灣區角色

勞工及福利局局長孫玉菡昨日（22日）上午率領港府代表團，在深圳出席同日開幕的第二屆全國人力資源服務業發展大會。大會一連兩日舉辦，主題為「激發人力資源動能、匯聚強國建設力量」，勞工處及人才辦亦有參展。孫玉菡昨在香港參展區，向視察展覽的國家人力資源和社會保障部部長王曉萍匯報《施政報告》中，一系列有關搶人才、留人才的政策措施，以及「大灣區青年就業計劃」與廣東省政府和各市夥伴協作取得的成果。



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昨日中午，孫玉菡與中國國際技術智力合作集團有限公司董事長卜玉龍共進午餐，該企業是內地商務主管部門核准的內地輸港勞務合作企業之一。雙方就如何保障輸入勞工的僱傭權益交換意見。

2023年11月22日，勞工及福利局局長孫玉菡率領香港特別行政區代表團，在深圳出席第二屆全國人力資源服務業發展大會。圖示孫玉菡（右）下午拜會人力資源和社會保障部副部長俞家棟（左），就深化人才協作交換意見。中國科學院院士王恩哥教授（中）亦有出席。（政府新聞處圖片）

拜會人力資源和社會保障部

下午，孫玉菡一行拜會人力資源和社會保障部副部長俞家棟，就深化人才協作交換意見。孫玉菡表示，香港作為國家人才門戶之一，一直推動貢獻粵港澳大灣區人才高地建設；新成立的人才辦會與大灣區的人才服務單位緊密聯繫，推廣香港作為大灣區人才服務港的角色。港府會繼續深化內地與香港人才合作，推動職業技能人才培養及資格互認。此外，香港歡迎大灣區相關政府單位、人力機構及企業參加明年第二季在香港舉辦的「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」。

參與粵港澳大灣區青年人才招聘活動

其後，孫玉菡參與大會下的粵港澳大灣區青年人才招聘活動，向求職人士和學生宣講香港的人才入境政策及「大灣區青年就業計劃」，並出席粵港澳大灣區人力資源服務業高質量發展論壇，與各省市領導深入討論。代表團亦參觀粵港澳大灣區人力資源成就展，以及人力資源服務領軍企業及重點用人單位展，了解大灣區以至國家不同產業發展所需的人才。

2023年11月22日，勞工及福利局局長孫玉菡率領香港特別行政區代表團，在深圳出席第二屆全國人力資源服務業發展大會。圖示孫玉菡（左五）下午與東莞市人力資源和社會保障局局長陳智武（左六）會面後合照。（政府新聞處圖片）

回港前，孫玉菡一行與東莞市人力資源和社會保障局官員會面，至傍晚率團返抵本港。代表團由勞工及福利局、勞工處、人才辦和香港人力資源服務界等代表共30多人組成。