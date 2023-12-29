我們的2023｜政壇金句王寶座屬於誰？　原來係……佢？

2023年即將成為過去式，回看過去一年，官員和議員不時會爆出「金句」，《香港01》記者翻查過去一年的新聞報道作統計，選取一些令人印象深刻的說話。結果，特首李家超的「金句」量獨佔鰲頭，尤其與小孩子互動時，內容也相當可堪玩味。



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1.李家超：一理通百理明 女學生：一理通百理明係數學

李家超11月到順利邨視察，向市民講解《施政報告》內容，期間巧遇一名中三女學生，李家超問「妳最鍾意邊科？」女學生：「地理。」及後李家超自爆「我無你咁叻，我啲地理呢係要靠死記，妳一定要靈活，要靈活呀嘛地理，一理通百理明」。

女學生回應：「一理通百理明係數學」，李家超則再回應稱：「地理係同好多嘢一齊喎，經濟、天氣，道理都一樣，有關連嘅。」

2.小學生串錯字 李家超：實掂㗎、叻仔！

《施政報告》發表前，李家超及官員在9月曾到荃灣探訪，期間李家超巧遇一群小學生放學，李家超向中一名小五學生問道：「依家做咩？」小學生回答指「返屋企，跟住補習。誰料，李家超突擊測試他：「英文嘅英文係咩？」可能因為緊張，小學生把「ENGLISH」串成「ENGHS」

不過，李家超依煞勉勵小學生努力學習英文，回去補習，「實掂㗎、叻仔！」

行政長官李家超呼籲在區議會選舉中投票。（資料圖片/黃浩謙攝）

3.李家超：唔投票肯定係損失 鍾意人梗係追人

今年本港社會其中一件大事，非12月10日舉行的第七屆區議會選舉莫屬。選舉前，政府由上至下多次呼籲市民投票。其中，特首李家超在投票前幾天表示，不投票「肯定係損失啦」，因為不是自己最想選出來的區議員。

他又以追女仔比喻，「你鍾意嗰個人你梗係追佢啦嘛，係咪呀！咁先至得我太太垂青啫！所以邊個最幫你嘅，你就梗係投佢票。」

李家超教選民以三準則挑選區議員（港台節目影片截圖）

4.第一個願望 李家超：每日有48小時，可做雙倍工作

同樣為宣傳區議會選舉，李家超12月初接受香港電台訪問，談到挑選區議員三個準則和對區議員要的期望時指，其中一個標準是要勤力。他當時稱：「我永遠都話若有第一個願望可以達成，係每日有48小時，等我可以做雙倍工作。」

5.李家超讚陳祖恒穿中式禮服：帥哥！

5月的互動交流答問會上，經民聯紡職及製衣界議員陳祖恒身穿由本港設計師設計的中式禮服到立法會。李家超稱讚：「咁帥哥嘅服飾」，「身形與設計相得益彰」；「要搵一個好似陳祖恒議員咁，模特兒身形嘅，我相信就係得（財政司）副司長黃偉綸，可能佢着得好睇啲」，議事廳頓時充滿歡樂笑聲。

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6.楊潤雄：有啲AV嘅...演員...女郎...唔知點稱呼

本年官員亦爆出不少金句，如3月份網上流傳文化體育及旅遊局局長楊潤雄，恭賀首名港產日本AV女優絵麗奈（繪麗奈）誕生的「新聞稿」改圖，局方及後作出澄清絕無發出新聞稿，更已報警處理。

及後，被傳媒問及案件進度，楊潤雄突然「口窒窒」：「將我（楊潤雄）同有啲AV嘅......演員......女郎啦，咁叫啦，其實我都唔知依家通常點樣稱呼」。楊重申沒有恭賀，並指相關人士用政府出新聞稿的格式，所以認為有誤導性，認為必須澄清。

鄧炳強。（歐嘉樂攝）

7.鄧炳強：國安開支奧妙之處在於唔知用咗幾多

特區政府自2020年先後合計撥款130億元予維護國安，但毋須披露開支細節。保安局局長鄧炳強在7月份被問及相關撥款是否用完、會否再追加撥款時指，「我諗個奧妙之處就係在於，你唔知道我幾時用完吖嘛，你又唔知道我用咗幾多吖嘛，有需要嘅時間再攞。咁樣為咗防止人哋對於我哋國家安全工作，作出揣測同攻擊。」

孫玉菡。（廖雁雄攝）

8.三萬蚊請洗碗工？ 孫玉菡：唔敢講、冇去應徵

勞工及福利局局長孫玉菡4月份在立法會一個委員時上，被問及3萬月薪的洗碗工是否屬實。

他的回應是；「唔敢講、冇去應徵，但知道很難聘請。」

何永賢昨日接受訪問時表示，簡約公屋可以改善住戶身心靈。(青協提供圖片)

9.推銷簡約公屋 何永賢稱基層住得遠搭長途車洗滌心靈

港府擬建的八個簡約公屋項目中，五個位於新界，部分遠離市區，被質疑位置偏遠。房屋局局長何永賢4月底接受訪問，引述一名由旺角搬至屯門過渡性房屋的居民，指雖然往來市區交通時間增，但巴士沿途環境優美，又能觀賞日落，是「心靈洗滌的快樂旅程。」她又提到，入住簡約公屋可節省數千元租金，「搭多幾次巴士都有凸。」

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，對何永賢的說法感錯愕，亦予人「何不食肉糜」感覺，

盧寵茂。（資料圖片/廖雁雄攝）

10.盧寵茂：所有人睥住吸煙者 唔信佢一個打咁多個

立法會在7月份討論控煙策略，民建聯議員陳永光質問控煙辦的成效，醫務衞生局局長盧寵茂指，「講得粗俗少少，大家睥住佢！有人喺餐廳攞支煙仔出嚟，全場所有人睥住佢！我唔相信佢一個打咁多個！」

房屋署署長羅淑佩。（房委會影片截圖）

11.羅淑佩自爆不是「爵屎」是「Hellosss」

時任運輸署署長羅淑佩在7月接受電台訪問時，自爆是「鏡粉」，但「嗱，我唔係『爵屎』（意指Edan的支持者），我係『Hellosss』嚟嘅。」即陳卓賢（Ian）的粉絲，又大讚Ian重視交通安全，並引述對方受訪時提到，會聽媽媽勸告不揸快車，即使工作時都要守規矩，羅處長即覺得Ian：「嘩然！咁乖仔既呢個小朋友。」

羅淑佩又讚Ian「我覺得太好啦呢個小朋友，除咗識作曲、又打港隊排球，咁都應該支持吓。 」

何君堯指，荔枝角收押所有集體回憶。（廖雁雄攝）

12.何君堯：原來呢個（監獄）戴耀廷坐過，試試啦

立法會11月的大會上，選委界立法會議員何君堯在質詢時指，荔枝角收押所有集體回憶，「知唔知幾多人坐過監，有龍又有鳳又有烏蠅又有老虎乜都有」，澳洲也有坐監旅遊團，讓旅人感受坐監的感覺，反問為何香港不能參考，稱監獄很有特色，「原來呢個戴耀廷坐過，試試啦」。

鄧飛。（香港科技創新教育聯盟提供）

13.鄧飛：假假地都係個議員

選委界議員鄧飛分享11月回港過關時，被內地海關搜查公事包。鄧飛認為海關看不到公事包內放有議員證件，直言「假假地都係個議員，妥妥的愛國者陣營成員，沒理由對我不放心吧」。

帖文一出，引來多名網民留言支持內地海關做法，認為議員不應有特權。鄧飛也回應稱，帖文中提到內地海關人員一事，是為了提醒自己做人「Humble」（謙虛）

14.梁美芬、洪雯：主人！

經民聯選委界立法會議員梁美芬6月於立法會發言時，稱立法會主席梁君彥為主人，梁君彥並無反應。不過，梁美芬在Facebook上載發言片段，則刪去最後誤稱「主人」的發言內容。時隔一個月，選委界立法會議員洪雯發言時稱呼代主席李慧琼為主人，李則忍不住笑了。