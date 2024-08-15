海味店員工新港城育嬰室洗海參食安存疑！浸發海參簡單6步自己做

新港城育嬰室有海味店員工洗海參惹非議，令大家對海味店浸發海參的食安存疑。當然，自己在家浸發海參最安全，做法也不複雜，黃淑儀（Gigi姐）也曾在節目中教大家浸發海參，只需簡單6個步驟便能輕鬆完成，何須假手他人？



新港城育嬰室洗海參

有港媽在網上帖文，在馬鞍山新港城中心育嬰室內看見2名分別穿上海味店「老上環」和「南北行」制服的女員工清洗清潔用品和海參，令她無法為女兒換尿片前洗手。港媽最初有禮地向她們反映，不應在育嬰間清洗那些東西，卻被無禮反駁，甚至爆粗。雖然事後老上環和南北行分別在其facebook專頁中承認事件，並承諾作出跟進及改善，避免同類事件發生，但不少網友留言認為這類事情可能已經維持一段時間，只是無人揭發或說出來。

新港城育嬰室洗海參！2海味店員工遇投訴爆粗︰X那星 港媽咁反擊

海參功效｜滋陰補腎治失眠

海參功效滋陰補腎,蛋白質豐富，含有可調節激素的精氨酸，能增強免疫力、延緩衰老、改善睡眠質素外，對腎虛、陽痿亦有療效。海參功效多多，但烹煮前需時浸發，不少人嫌費時又麻煩，而交由海味店代勞或購買已浸發的貨品。不過，只要跟黃淑儀學懂以下簡單的浸發步驟，以後就可以不求人了。

黃淑儀（Gigi姐）就在節目中教授處理海參的技巧。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

海參由手指大小浸發至少5倍或以上，需花上不少時間和心機，但方法其實並不複雜。

Gigi姐教海參浸發方法

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海參處理｜浸發海參7大方法 黃淑儀：並非所有都適合冷藏保存

步驟1：準備一盤水，放入海參浸至軟身，其間每12小時換一次水。

步驟2：用剪刀剪開海參肚的位置，清洗內裡的腸和內臟。

步驟3：燒滾一鍋水，加入薑蔥及海參汆水，熄火後待冷卻。

步驟4：拿上手秤一秤，將海參分為較軟身及較硬身。

步驟5：中火燒熱油鍋，放入薑蔥炒至出味。

步驟6：灒上紹興酒，放入海參加蓋煮1分鐘，即成。



最頂的是未浸發；左手邊是已浸軟；右手邊是完全浸發。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

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海參處理貼士

1：每種海參所需浸泡時間不一，大多都需要2天或以上。

2：水的分量必須蓋過海參。

3：汆水完成後不用開蓋，確保海參有足夠的時間及水分浸發。

4：軟身的適合快炒、涼拌；硬身的適合燜煮、煲湯。

5：已浸發的海參可放入密實袋中保存在冰格中。

6：此步驟可將海參的腥味或不好的味道辟走。

7：餵過的海參不能在放入冰格保存，必需使用。

發好的海參可以炮製哪些菜式？不妨參考以下食譜：

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