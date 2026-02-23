新年習俗2026｜初八穀日9習俗吃南瓜粥　忌打爛碗破運＋教1招化解

新年習俗2026｜初八穀日｜初七人日，是人類的誕辰，初八你知又是哪個生日？原來是「穀」。傳說女媧第七天造了人，第八日創造了五穀雜糧，初八就是穀物的生辰！2026年的初八是2月24日。傳說這天若天氣晴朗，這年便會五穀豐收，這天會吃五穀飯、湯圓等，祈求來年一家平安大吉，初八習俗還會吃什麼、做什麼？



新年習俗｜初八「穀」生日 天氣好全年興旺

女媧不只造人，還創造萬物，據漢代東方朔《占書》記載，農曆新年的首8天為人類和不同畜牧作物的占日，「初一是雞，初二是狗，初三是豬，初四是羊，初五是牛，初六是馬，初七是人，初八是穀。」 當天天氣好，預示此物全年興旺。

初八若當天天氣好，預示此占物全年興旺。(資料圖片)

初八習俗

1. 祭星君

初八這天又名「順星節」。相傳每年都有一位值年星宿，掌管人間流年運程，初八是眾星下界之日，眾星君會在這天聚首，民間傳統會在入夜後點燈相迎，謂之「順星」祭星君，祈求合家平安。

2. 吃五穀慶豐收

初八「穀日」，是穀子的生日。傳統這天民間會舉行慶祝活動、吃五穀雜糧米飯，期望新一年五穀豐收。

吃湯圓不僅正月十五吃，也是初八的傳統習俗。(資料圖片)

3. 吃湯圓

湯圓象徵團圓美滿，祭星君的當天食用，寓意眾星庇佑，一家團圓、幸福美滿。湯圓做法食譜｜初八吃湯圓！芝麻花生芋圓9款湯圓食譜 日限多少？

4. 吃餃子、南瓜粥

有些地方初八會吃餃子，餃子餡料還會有糖，代表生活甜蜜；有些裹着花生（長生果），吃了長壽安康；有些會吃南瓜粥，色澤金黃，象徵金玉滿堂。【粟米南瓜粥食譜】養生清甜健康 煲粥黃金比例是多少？

粟米南瓜粥食譜

5. 開市

「八」諧音「發」，因此正月初八有發財之意，有利開業，寓意生意興隆、大吉大利。因此，不少店舖商戶都會選擇初八啟市。

6. 宜放生 忌殺生

傳統正月初八要開門納福，故這天忌殺生之餘，還會放生，把家中的魚、雀鳥拿到野外放生，體現與萬物和諧共處、行善積德。

正月初八開門納福，忌殺生。(資料圖片)

7. 遊八仙

民間傳說的八仙，即鐵拐李、漢鐘離、張果老、何仙姑、藍采和、呂洞賓、韓湘子、曹國舅。中國某些地方會在這天祭祀這八仙、出遠門，俗稱「遊八仙」，而初八則定為「八仙節」。

8. 忌米缸空空

初八也是聚財之日，米缸有聚財之意，若這天的米缸空空，來年恐怕會憂柴憂米，不太吉利。煮白飯貼士｜香軟分明洗米第1泡勿用自來水 浸米5原因更富營養？

來年想豐衣足食，初八這天米缸不能空，要滿滿。(photo AC)

9. 忌打爛玻璃

初八這天若不慎打碎碗碟杯盤，被認為是「破運」，是不祥之兆。需用紅紙包起碎片，邊放到神案上，邊唸着「歲歲平安」等吉祥語即可化解。

初八打爛飯碗是不祥之兆，幸好有方法化解。(photo AC)

參考資料：當代中國、中央研究院、搜狐