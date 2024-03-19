去濕食物｜濕熱/寒濕屬邊種？健脾去濕吃薑飯番薯糖水！戒4類食物

去濕不一定要飲去濕湯？早晨醒來後好像沒有睡過，賴床不想動，在巴士上睡到「豬」一樣，空氣濕漉漉的春季，陰晴不定，身體的沈重感讓人提不起勁。從中醫的角度上看可能是犯「春困」；困濕氣，去濕之本重於健脾，健脾去濕的食物原來包括番薯糖水。



春季空氣潮濕，陰晴不定，讓人提不起勁，從中醫的角度上看可能是犯「春困」。（VCG）

春困是什麼？春困症狀四肢乏力

春季易犯「春困」，困了甚麼？困濕氣。空氣要抽濕，人體要去濕。從中醫角度看，春困由於體內陽氣不足，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，去濕治本之法是「健脾」，若脾胃功能差，體內濕氣排不出，會感到身體很重、四肢怠倦、精神不濟、睡極不夠、四肢乏力、心情抑鬱、膚色黯淡無華等跡象，假如女人這樣子又殘又倦，工作效率低，實在缺乏吸引力。

按下圖了解為何體內濕氣重？

體內濕氣分為外濕和內濕：

外濕：多因氣候潮濕，經常涉水淋雨、或居所潮濕等，令濕邪入侵人體導致。

內濕：由於日常飲食不節制，多吃生冷或肥膩、辛辣食物；飲酒、大魚大肉也會損傷脾胃。

當濕邪侵入人體，因應身體各自臟腑功能不同而發生轉變，如平日脾陽偏虛的人，濕邪易轉為寒濕，損傷脾臟陽氣；胃熱偏盛的人，濕邪易轉為濕熱，易耗傷胃臟陰液。

按下圖自測你屬於寒濕或濕熱？

濕熱症狀 宜吃什麼？

香港人犯「春困」時，較大機會出現濕熱的症狀，例如胃脹肚脹、厭食、口苦、口粘、口渴不想喝水、口臭、尿色黃、大便較黏、排泄不暢、臉色膚色發黃、身熱有汗。

濕熱宜吃：宜用生薏米煲水飲，早上吃蒸番薯、蒸淮山、烚栗子、番薯糖水（少甜）等甘味食物，也可助健脾、益氣、去濕。但若胃腹感到脹氣，不宜吃太多番薯。

寒濕症狀 宜吃什麼？

至於寒濕，亦會胃脹肚脹、胃口差，還會口淡、腹痛、腹瀉、惡心想吐、感頭重身重或身腫、手足易冷。

寒濕宜吃：煮飯時加數片生薑，要保留薑皮，沖生薑紅糖水，或用1小塊陳皮焗水飲。

請點擊下圖了解吃甚麼紓緩寒濕或濕熱？

番薯等甘味食物，助健脾益氣，如果胃腹感到脹氣，不宜吃太多番薯。(VCG)

調理脾胃自製米水

另外也有調理脾胃的簡便法，可自製米水。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）解釋米水是屬性平和的保健飲品，紅米、白米平和正氣，生薏米健脾。米水的好處主要調適脾胃，特別適合脾胃虛弱、痰濕內盛的體質，常感易倦、浮腫或難瘦的人可用米水調理身體。

按圖看米水做法及功效：

另外，春天也要注重養肝，註冊中醫師陳圳堅（Jimmi）建議春天飲食中應「省酸增甘」，若肝氣鬱結，肝火上升容易損傷脾胃，多出現頭痛、頭暈、眼紅、口乾、口苦、便秘的問題。

按圖了解春天應戒口食物：

幫助肝氣疏泄、運行、發散，增強脾胃是春天飲食的養生之道，免春困來犯。

1 少吃酸的食物（山楂、梅類、柑橘等）

2 戒食動物肝臟壓抑肝氣旺盛

3 少吃生冷食物、少喝凍飲，以免傷脾胃，造成身體痰濕過盛。

4 少吃甜食，免痰濕過盛。

宜適量進食薑、蔥、蒜等助肝氣疏洩，或健脾益氣的甘味食物（蜂蜜、番薯、淮山、栗子、大棗等）可防止肝氣過盛。