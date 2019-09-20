【維他命B12】不吃正餐3年青年半失明失聰！12類富維他命B12食品

從小到大，我們都知道營養均衡的重要性，偏食又或是只吃零食，對身體固然冇益，外國有一名青年，正正就是因為長時間偏食而缺乏維他命B12，幾年間視覺和聽覺相繼受損，最終更喪失視力，致半失明。如果你都想好好保護眼睛，別讓自己和身邊人步其後塵，就要了解一下有甚麼可補充維他命B12的食物。

早在1年前，內地武漢就有位茹素的女士因過度減肥致營養不良，四肢麻痺、步履不穩等，醫生發現她體內的維他命水平僅得正常人的10%。

根據英國的《內科醫學年鑑》發表的病例，有位14歲青年維他命B12、維他命D、銅和硒都不足，並患上貧血，經常感到疲倦。醫生初時以注射維他命B12為他治療，誰知情況並沒有得到改善，3年間這位青年間視覺和聽覺都日漸退化，最終近乎失明。後來醫生才發現這青年長期偏食，專吃垃圾食物，間接引致營養性視神經病變。研究人員表示：「這世代太多人愛吃垃圾食物，加上茹素者愈來愈多，使得缺乏維他命B12的情況逐漸變得尋常起來。」

去年有位茹素30年的女士，因刻意減肥、營養不均衡，結果嚴重缺乏維他命B12。（湖北經視影片截圖）

至於外地的14歲青年，則因為愛吃薯片等零食以及腸仔、火腿等加工食品，最終患上營養性視神經病變，視力嚴重受損。（GettyImages）

究竟甚麼是維他命B12呢？他是一種水溶性維他命，不能靠人體去生產，必定要從飲食或補充品吸收。每人每日建議攝取2.4微克（mcg），但孕婦和餵哺母乳的女性則要補充得再多一些。當你吸收的維他命B12稍高，將會暫時貯存於肝臟，而暫時未有限制每日攝取上限。

根據衛生署資料，維他命B12有4大主要功能，包括協助身體製造紅血球、保持神經系統健康、增進食欲，以及幫助蛋白質進行新陳代謝等。很少人會攝取過量維他命B12，但就有不少人會缺乏，當體內的維他命B12不足，可能會出現貧血、思考遲緩、記憶力衰退、知覺減弱等現象。

當你發現自己思考遲緩，反應比以前慢，有可能是維他命B12不足。（VCG）

肉類或奶製品為維他命B12的主要來源，請按下圖了解更詳盡的飲食建議：

1. 蜆｜蜆雖然細細隻，不過這類軟體動物的維他命B12都不低，如20隻蜆，就為人體帶來每日所需的3,300%維他命B12含量。即使是蜆肉罐頭湯都能保留到這種維他命，每100克則有大約2.7至14.1微克。（資料圖片／高啟光、繆鈞堤攝）

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資料來源：衛生署、《Annals of Internal Medicine》、《Healthline》、US National Library of Medicine National Institutes of Health