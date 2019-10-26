【入廚貼士】清潔煮食爐4個簡單方法　廚房兩寶助你輕鬆去漬！

說到廚房中較難清潔的地方，相信煮食爐頭必定是其中一樣。好像筆者是一個手忙腳亂的人，煮食時更加會因不小心令食材掉出鍋外，或太大火而令油噴出來，令原本乾淨的煮食爐頭變得骯髒。久而久之，更會出現頑固的油煙污漬，清潔上真的相當麻煩。原來只要用上清潔兩寶，千年油煙污漬便可以輕鬆去除！

曾經筆者因為貪方便，心想用洗潔精也可以去除油煙污漬，事實上用廚房的清潔兩寶（白醋跟梳打粉）都已經可以。但自製清潔劑的分量是多少？除了白醋跟梳打粉外，還可以用什麼材料mix and match去清除頑垢？以下有4個簡單的方法助你輕鬆將煮食爐頭清潔乾淨！

煮食爐頭上的頑固的油煙污漬真的令人困擾。（資料圖片/楊凱力攝）

1. 白醋＋溫水

以1：2的分量將白醋和溫水混合，再用百潔布沾上白醋洗爐灶，過程可帶上手套，避免弄傷皮膚。

如浸洗20分鐘，更能有效去污。（GettyImages）

2. 梳打粉＋過氧化氫

常見的過氧化氫即是漂白劑與消毒劑，加配梳打粉便成為強力清潔劑。

先將煮食爐上的頑垢盡量擦掉，之後灑梳打粉（需完全蓋住污漬）。（資料圖片）

3. 梳打粉＋鹽

這個方法跟上一個的方法相似，只是效果較弱。梳打粉、鹽和水的比例是1：1：1，拌勻成膏狀物。可以用毛巾或牙刷沾取清潔劑，再搓洗污垢，再重複做法一次。等待3分鐘左右，用清水和抹布抹乾淨即可。

梳打粉、鹽和水的比例是1：1：1，拌勻便可以開始清潔。（資料圖片）

4. 橄欖油＋多功能清潔劑

廚房沒有白醋跟梳打粉，也可以用油及多功能清潔劑來去除污漬。

除了以上的方法對抗頑垢外，定期的清潔便是有效阻止油煙污漬產生的最佳方法，同時也要注意避免令煮食爐受到傷害。按圖看2種日常清潔方法及注意事項：

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電磁爐避免使用帶有強酸的清潔劑！

電磁爐在清潔上相對簡單得多，把清潔劑噴在百潔布上擦拭爐面便可。