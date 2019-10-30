【SOGO感謝祭2019】精選$100以下超市食品　CP值高養生湯包售5折

SOGO感謝祭（SOGO Thankful Week）每半年一度大減價的場面，總擠得路面水洩不通，2019下半年的感謝祭將於11月6-24日舉行。記者在官網的網上商店睇過又睇，精選各類$100以下的超市食品，最平$12起有交易，某些貨品低見5折，花多少少錢$200以下的減價貨性價比更高更抵買。

受反修例風波影響下，香港下半年零售市道轉淡有提早「入冬」之勢，據本年「十一黃金周」旅遊業議會統計資料，內地旅客平均每日的旅客量比去年同期減少86%，快將舉行的SOGO感謝祭能否扭轉市道冷清的氣氛，又或者變成香港人從容不逼的購物天堂，暫時還是未知之數。不過，已知的是SOGO官網已經詳列減價或割價促銷的商品與價目，美妝及護膚品在傳統上例成搶手貨，全店包括寢具及旅遊用品、家居生活用品、電器用品及與普羅大眾生活息息相關的超市食品亦紛紛以感謝價回饋顧客。

SOGO感謝祭在2019年11月6至24日舉行，部分超市食品大平賣，記者精選$100以下、CP值高亦不高於$200的貨品，大家不妨參考。（資料圖片）

飲食記者自不放過超市食品，雖則說大減價，但由於節儉成慣，特別關心$100樓下筍貨，其中發現$12起已有交易。$100-$200區域的商品，某些性價比更高，更抵買！雖然過了$100大關，不過計起來平時未捨得買的東西，今回可以入手。由現時至11入手。由現時至11月5日期間，已登記成為SOGO Rewards會員才可以在官網的網上商店預先訂購貨品，並可選擇於11月11-17日到店自取或者送貨。大家要留意。

按以下各圖睇$100以下精選超市食品︰

罐頭及乾貨類別、飲品類別、有機食品及健康食品類別︰

+ 16 + 15 + 14

小食及甜品類別、火鍋湯底及即飲湯包類別、調味料類別︰

+ 17 + 16 + 15

冷凍食品類別、麵及意粉類別、米及食用油類別︰

+ 11 + 10 + 9

此外，以下是$100-$200的精選貨品，平日不捨不得買入，但割價之後性價比飆升，舉例健脾潤肺湯包（猴頭菇姬松茸湯）平時賣$375/包，現時以$119/包出售，優惠價再以$294.3/3包，平均$98/包傾銷，喜歡喝湯水補身的人該心滿意足！



請按下圖睇睇$100-$200的精選高CP值貨品︰

+ 10 + 9 + 8

SOGO Thanksful Week 2019

日期：11月6-24日

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號／尖沙咀彌敦道20號

時間：11月6-8日9:00am-11:00pm、11月9-24日9:00am-10:00pm