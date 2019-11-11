【納豆營養】日本人長壽秘密　減肥強骨骼納豆5大益處附建議食法

納豆，黏黏糊糊的，很多香港人都不喜歡，卻是每個日本人都愛不釋手的食物，他們會把納豆配以白飯，成為一頓營養豐富又飽肚的早餐。日本人作為全世界最長壽的人類之一，難道就是因為他們經常吃納豆？那麼納豆到底對身體健康有什麼好處？而納豆除了拌飯吃，還可以怎樣吃呢？

甚麼是納豆？

納豆，是一種日本傳統的發酵食物，據說已有超過一千年的歷史。它的做法是由煮熟後的大豆通過菌種發酵而成的。由於經過發酵，所以納豆一般有陣強烈的味道，並且具有黏性。雖則很多人都說對身體十分有益，但納豆那種特別的「特質」，還真是令人又愛又恨呢！

納豆，由我們熟悉的黃豆所製成，經發酵後，納豆會被一層黏膜包裹著。除了黏膜外，一陣濃烈的味道亦會因發酵後產生，味道較難令人接受，起碼筆者便是其中一員。

納豆，由我們熟悉的黃豆所製成。(pexels)

按下圖了解納豆的5大好處：

納豆的食法：

按下圖看納豆不同的食法:

納豆拌飯:

納豆拌白蘿蔔蓉：



健康納豆湯：

除了以上的做法，亦可以嘗試一下把納豆加進湯中，這樣的做法不但可以減低納豆黏稠的口感，亦可以減輕它濃烈的味道，不敢嘗試的人亦可以試試這個方法喔！

筆者之前在YouTube上，看到一位知名的日本煮食YouTuber分享過以納豆製成湯的做法，這次就節錄了當中的一些要點，讓大家可以跟她學習炮製健康美味的納豆湯。

材料 (2至3人份量)： 納豆50克、白蘿蔔80克、紅蘿蔔30克、芋頭100克、鮮冬菇2隻、油豆腐半塊、蔥適量、麵豉2湯匙、清水500毫升、魚乾10克

請點擊下圖看「納豆湯」的做法：

由知名的日本煮食YouTuber所製作的納豆湯。(YouTube截圖)

+ 6 + 5 + 4

不同的研究都認為納豆對健康有益，但任何食物都要食用適量，吃太多會對健康做成反效果喔！若大家從來沒吃過納豆，筆者亦很推薦大家試一下這款食物。即使不是為了身體健康著想，嘗試一下這款日本的「國民食物」，感受一下日本人的健康生活，也不失為一種嶄新的體驗。

參考資料：Cooking With Dog / healthline/ SBS