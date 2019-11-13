【大昌大減價】4人火鍋套餐$88　美國肥牛豬腩片白蜆…任揀5款

圍爐吃火鍋、BBQ的季節又來了！打甂爐，要找最安全適舒又抵食的地方，莫過於安坐家中烚烚吓。4人套餐有肥牛、豬腩片、海鮮、肉丸……任擇5份只需$88？每人$22😱！ 攝影：鄒家鳳

安坐家中烚烚吓，4人套餐$88。（VCG）

吃火鍋，不能沒肥牛，大昌現推出「4人加碼肥牛火鍋餐」，除了原價$69.9美國靚肥牛片，還有原價$48.9泰國豬脢肉切片、豬腩片、脆皮煙熏芝士火腿丸、急凍熟白蜆……等8款產品中，任擇5份，但每款只限購買1份，組合價只需$88，1包牛、1包豬已經回本了。平均每款十多元，每人更只是$22！餐廳吃，這價錢一款食材也做不到，若然擔心不夠飽，可加肉加餸，火鍋配料買2包88折，清熱飲品加$1多一支，又或一個人獨食套餐，總之食到腸肚爆裂，人均消費$100有找😬！

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秋高氣爽，圍電磁爐之餘，也愛圍圍燒烤爐，BBQ懶人包最啱選擇困難症的人，買滿數目更有禮物送，還有More More叉、無煙燒烤爐換購。除了火鍋配料有優惠，油、米、酒也有組合價$88，連保鮮紙、密實袋一樣以綑綁式銷售吸引你。

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4人加碼肥牛火鍋餐

推廣期：即日至11月19日，11月13日除外

靚料火鍋之選

推廣期：即日至12月31日