【消委會】朱古力「白霜」等於發霉？可食用？購買及儲存5大貼士

教煮
撰文：
最後更新日期：

朱古力，除了是一種可口零食外，你還了解它有多少？在家中難免會存放1-2盒朱古力，打開時會否好奇覆蓋著表面的白霜是什麼，白霜出現了該排朱古力還可以食用嗎？近日消委會便為大家解開了白霜之謎及如何避免！

朱古力表面白霜是...？

朱古力放太久的話表面都會出現一些白霜，猶如發霉一樣，有時候真的不禁令人懷疑能否繼續食用。原來朱古力的白霜並不是霉菌，而是由朱古力自身形成的現象！此現像叫起霜（Blooming），分別為脂霜或油霜（Fat bloom）及糖霜（Sugar bloom）。

朱古力表面的白霜並不是霉菌，而是脂霜或糖霜。（資料圖片）

按圖了解朱古力起霜原因：

朱古力%代表什麼？

除了朱古力的白霜外，另一個比較多人好奇的便是包裝上的「%」，標榜著75%、85%數據強調「%愈高愈好」，到底是否真有其事？可參考下圖看台灣灃食公益飲食文化教育的解答：

+3
+2
【消委會】19款朱古力脂肪含量比較　黑朱古力比牛奶朱古力更肥！
【黑朱古力營養】助降血壓防中風蛀牙？黑朱古力你未必知8大益處
【黑朱古力營養】抗氧化助抑制食慾！選擇健康黑朱古力4大貼士
【朱古力營養比較】黑朱古力不一定健康！黑白牛奶哪種糖分最高？

購買及儲存朱古力5大貼士

家中難免會儲存了1-2盒的朱古力，不少人會認為最佳的儲存地是雪櫃，防上朱古力在溫室或更高溫的地方下溶化。原來這個想法是大錯特錯！如果不想朱古力出現起霜的情況及提供一個環境好好儲存，可以按圖參考消委會建議的5個購買及儲存朱古力貼士。

原來雪櫃並不是朱古力的最佳儲存地！（網上圖片）

+2
【西蘭花冷知識】表面紫色點點代表變壞？西蘭花選購清洗4大貼士
【奇異果冷知識】日本果農一招奇異果變甜！選購4貼士圓或扁好？
【柿冷知識】果皮佈滿白粉是發霉？日本果農解答柿白色粉末之迷！
【昆布冷知識】在海裡為何不會泡成高湯？提升鮮味處理昆布4貼士
【食物解碼】鹹蛋為什麼用鴨蛋醃製而不是雞蛋？鹹香味竟來自...
【罐頭冷知識】過期罐頭更美味？專家建議5類罐頭食用時間
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。