【消委會】朱古力「白霜」等於發霉？可食用？購買及儲存5大貼士

朱古力，除了是一種可口零食外，你還了解它有多少？在家中難免會存放1-2盒朱古力，打開時會否好奇覆蓋著表面的白霜是什麼，白霜出現了該排朱古力還可以食用嗎？近日消委會便為大家解開了白霜之謎及如何避免！

朱古力表面白霜是...？

朱古力放太久的話表面都會出現一些白霜，猶如發霉一樣，有時候真的不禁令人懷疑能否繼續食用。原來朱古力的白霜並不是霉菌，而是由朱古力自身形成的現象！此現像叫起霜（Blooming），分別為脂霜或油霜（Fat bloom）及糖霜（Sugar bloom）。

朱古力表面的白霜並不是霉菌，而是脂霜或糖霜。（資料圖片）

按圖了解朱古力起霜原因：

朱古力%代表什麼？

除了朱古力的白霜外，另一個比較多人好奇的便是包裝上的「%」，標榜著75%、85%數據強調「%愈高愈好」，到底是否真有其事？可參考下圖看台灣灃食公益飲食文化教育的解答：

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購買及儲存朱古力5大貼士

家中難免會儲存了1-2盒的朱古力，不少人會認為最佳的儲存地是雪櫃，防上朱古力在溫室或更高溫的地方下溶化。原來這個想法是大錯特錯！如果不想朱古力出現起霜的情況及提供一個環境好好儲存，可以按圖參考消委會建議的5個購買及儲存朱古力貼士。

原來雪櫃並不是朱古力的最佳儲存地！（網上圖片）