【消委會】燒味鈉含量紅腸最高！比廚師腸多幾倍？附燒味健康食譜

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消委會與食安中心近日為9種共100款燒味、鹵味、紅腸進行測試，沒想到，竟是紅腸的鈉含量最高，平均每100克約7片便有1,000毫克鈉（約半茶匙鹽），還比鹹得多的廚師腸高出約四分一，吃多於14片已超出世衞建議每日2000毫克的上限了。其次才是燒肉和叉燒，燒鵝最低，只有240毫克鈉，但平均總脂肪則最高。

其實想吃得健康，最好自家製燒味，鹹甜濃度自己調控，叉燒、葱油雞等，完全無難度！

一條紅腸260克約可切約16-18片，每片約14.5克。（網上圖片）

廚師腸以為鈉含量高，誰知紅腸比它更勝一籌，1條（34克）約含260毫克鈉，即100克廚師腸便有765毫克鈉，跟100克紅腸含1,000毫克鈉少約四分一，紅腸雖是廚師腸的1.3倍，但吃8條廚師腸才超出每日鈉含量的上限。

按圖看7大燒味平均「鈉」含量排名：

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燒味的脂肪含量，結果則不太意外，是燒鵝，但熱量最高的則不是它！按圖看營養師陳筠霖（Krista）提供的５大燒味平均「熱量」排名：

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紅腸，沒想過那麼高鈉，但其實日常有不少食物鈉含量也高，只是我們沒留意。按下圖看看當中有沒有你的至愛美食：

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【鈉超標】 高鈉易高血壓　5個減鈉小貼士助你控制血壓

燒味惹味，店舖為吸引顧客，難免多放醬料調味，想吃得健康，其實可以自家製，以下幾款食譜，一點也不難，不妨試試在家整燒味！

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