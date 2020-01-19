【新年食品】辦年貨揀海味　選購靚冬菇瑤柱蝦米海參貼士一文看清

新年團年飯及開年飯等，少不免利用海味做菜，冬菇、瑤柱、蝦米和海參，如何挑選最好貨色？發冬菇要鮮、滑、嫩有5秘訣，並有成功浸發海參的3大貼示。

「湯水達人」黎淑慧（Natalie）除了煲湯了得，她亦是海味店「秀英海味雜貨」店東的女兒，我們請她教我們揀「貼地」的海味食材︰冬菇、瑤柱和蝦米，如何選購優質的靚貨？是否尺寸夠大就等於好？另外，她亦分享哪款海參最多人選購及浸發海參的成功貼示。

冬菇

市面主要有日本及中國產的冬菇，按不同素質依次分為花菇、厚菇、薄菇、寸菇和香信。花菇會爆花的原因是冬菇表面在寒冷的天氣下慢慢龜裂，「爆花」愈多則愈貴，售價約$800/斤。

花菇「爆花」因為冬菇表面在寒冷的天氣下慢慢龜裂而成，「爆花」愈多價格愈貴。（陳嘉元攝）

冬菇培植分木糠及原木兩種，木糠菇用木碎培植，欠缺菇味，菇蒂切口整齊，外表較美觀，價錢相對便宜。原木菇從原木生長，菇蒂切口參差，菇味非常濃郁。日本的原木花菇，菇紋明顯，中國出品的菇紋較淺。家常用作煲湯及燘煮，一般冬菇貨色已經足夠。

請點擊下圖了解「揀冬菇」4要點及「發冬菇」5秘訣︰

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瑤柱

瑤柱的產地分北海道、中國青島及大連，北海道瑤柱密度比較高，香味較濃，顏色較深；中國瑤柱色淺香淡。除了完整的瑤柱，常見有瑤柱碎出售，家用滾湯底或蒸蛋的話，較廉價的瑤柱碎已足夠。

按圖有「揀瑤柱」的3大要訣︰

蝦米

蝦米常見於出產自香港及泰國，香港本地的蝦米比泰國香，蝦米的色澤愈是橙黃並不等於好，有機會是人工加色，並非全天然。

揀「蝦米」4要點請往下圖︰

海參

海參多為乾品，供食用大概有二十多種，分為梅花參、遼參、大烏參、白石參、元參、黃參及茄參等。南海產的梅花參，亦稱「海參王」，可長達90至120厘米，肉厚脆嫩。一斤海參有多少主要看海參的泡發率而定，一般乾海參一斤大約有20-30支，小的有140支，市場上少有40支以下的大海參，一般食店或者專賣店銷售的最多是70支左右的乾海參。

按圖了解如何揀「海參」？

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最後有成功浸發海參的6個步驟及3大貼士，請點擊下圖︰

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