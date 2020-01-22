【一田減價】鮑魚買1送1即製即食鯛魚燒　小花市大優惠玩到年初四

鼠年，眨多兩眼便到，還有很多年貨未買好？一田正舉行「金鼠迎福賀年食品節」，設有9大專區：賀年糕點、為食集中營、年貨小攤、賀年海味街、年花市集、繽紛糖果總匯、美酒專區、日本職人菓子通り、環球賀年禮盒市集。室內小花市有年花有美食，還可以玩到大年初四！ 攝影：鄒家鳳

一田正舉行「金鼠迎福賀年食品節」設有9大專區。

除了美食、飾品，還有年花攤檔。

小花市，與維園、旺角的相比，當然只屬蚊型，但貨品種類依然不少，海味、湯包、年糕、年花、飾品等，而且大部分都進行大減價，每天更推出一款貨品買一送一，如安記網鮑鮑魚錦盒、大囍慶懷舊濃情XO醬，不過，官燕棧紅燒鮑魚8-10頭不用指定日期，一樣半價發售，原價$178罐，現售$178兩罐。

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新年也有不人愛吃長壽麵應節，這裡也有多款麵食禮盒供應，甚至特色的羽衣甘藍麵、牛肝菌麵和紅菜頭麵。

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行花市最開心，除了可以賞花買花辧年貨之外，還有熟食攤檔提供各款美食，這個戶內小花市也不例外，還有日本師傅即場炮製鯛魚燒，熱辣辣$50有30個，有原味、朱古力味、奶皇味等。

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金鼠迎福賀年食品節

地點：荃灣廣場1樓中庭及長廊

日期：即日起至1月28日