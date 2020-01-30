【感冒飲食】助舒緩流感病情8種食物　大蒜抗菌薑消炎助防癌！

感冒或是流感（Influenza），可能都會因為發燒、鼻塞、頭痛、喉嚨痛等症狀，而沒什麼食慾。尤其每到冬天，天氣冷加上溫差變化大，一不小心就很容易著涼，或被傳染生病。為了讓身體快點好，必須吃點東西才行！身體虛弱時，吃的食物特別重要，因為吃對才能幫助身體更快復原。以下介紹8種適合在感冒生病時吃，幫助康復的食物。 文: Jamie Chang 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

8種適合在感冒生病時吃，幫助康復的食物（點擊下圖看清！）

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1. 柑橘和漿果能減輕發炎

柑橘類水果例如柳橙、檸檬和西柚等，含有大量的類黃酮（Flavonoid）和維生素C，可以減輕發炎症狀，增強免疫力，幫助對抗發燒。另外，一些研究指出，漿果中有種稱為槲皮素（Quercetin）的類黃酮，可能可以幫助治療鼻病毒（Rhinovirus）的感染，一種造成大多數感冒的病毒。草莓、藍莓、黑莓等都屬於漿果，而且無論冷凍或打成果汁，都可以緩解喉嚨痛。

2. 蜂蜜可舒緩喉嚨痛和咳嗽

生病時，喉嚨可能會因為細菌感染而疼痛，而蜂蜜中含有豐富的抗微生物劑（Antimicrobial），可以幫助改善這種狀況。另外，蜂蜜也能有效治療兒童咳嗽，但12個月以下的寶寶，不能食用。

曾在2018年發表的一篇研究評論，將服用蜂蜜和一般非處方兒童咳嗽用藥、安慰劑（即發揮心理撫慰作用，但無治療效果的食物）和無採取治療方式等組別進行比較，結果發現，蜂蜜比某些常用的止咳藥更有效，或是具有類似功效。不過大多研究數據，都只有觀察一個晚上的急性咳嗽。

3. 大蒜抗菌功能有百年歷史

早在幾百年前就被列為草藥的大蒜，對身體的好處非常多，它具有抗菌、抗病毒和抗黴菌的效果，還可以提升免疫系統的功能。研究發現，經常吃大蒜的人較不容易生病，且根據實驗，在生病期間吃大蒜的人，會比服用安慰劑者更早康復。所以感冒生病時，不妨在雞湯或肉湯中添加大蒜，不但可以增添風味，又可以對抗疾病。

生病時，喉嚨可能會因為細菌感染而疼痛，而蜂蜜中含有豐富的抗微生物劑，可以幫助改善這種狀況。（Arwin Neil Baichoo／Unsplash）

4. 薑作用似非類固醇消炎藥

研究指出，薑不僅可以幫助減緩懷孕或治療癌症（Cancer）時產生的噁心，也適合在生病感冒時攝取，因為它的作用類似非類固醇消炎藥（Non-steroidal anti-inflammatory drug）。此外，薑還具有抗氧化、抗微生物和抗癌作用。生病時，在料理中加一點薑，或是泡杯薑茶來喝，都是不錯的選擇。

5. 喝花草茶補充水分

出現感冒和流感症狀時，務必要多補充水分。喝熱花草茶除了補水，也可以提神，而且用鼻子吸入熱茶的蒸氣時，能幫助呼吸道暢通，清除鼻竇中的黏液。茶葉中富含的天然植物化合物，例如多酚（Polyphenol）、類黃酮和兒茶素（Catechin）等化合物，也能加強免疫系統，尤其是兒茶素，可以保護身體免受某些類型的流感病毒的侵害。

6. 乳酪中益生菌能降感冒率

每杯乳酪可提供150卡路里的熱量和8克的蛋白質，它也富含鈣（Calcium）、多種維生素和礦物質，以及最重要的益生菌（Probiotics），能幫助腸道維持健康。研究證實，益生菌也能減少兒童和成人感冒的機率、加速康復，並減少需要使用抗生素的次數，平均來說症狀能提早2天得到舒緩，嚴重程度也減輕約55%。

但如果您覺得吃了乳製品之後黏液變得更濃稠，或鼻塞變更嚴重，請改吃其他含有益生菌的非乳製品食物，或吃含益生菌補充劑的發酵食品。

研究指出，薑不僅可以幫助減緩懷孕或治療癌症時產生的噁心，也適合在生病感冒時攝取。（Don Shin／Unsplash）

7. 鮭魚是病人的最佳蛋白質

鮭魚（又稱三文魚）是適合在生病時攝取的食材，因為它富含人體所需的優質蛋白質以及Omega-3脂肪酸，具有抗發炎的效果。另外，鮭魚也含有許多維生素及礦物質，其中維生素D能幫助增強免疫功能。而且鮭魚的口感軟嫩，感冒時喉嚨不舒服也能輕鬆入口。

8. 椰子水能補充電解質

當發燒、大量出汗、嘔吐或腹瀉時，人體會損失大量的水分和電解質，這個時候，椰子水就是您的理想飲料了，因為椰子水不光好喝，還含有葡萄糖和人體補充水分所需的電解質。研究指出，椰子水也適合在運動或輕度腹瀉後喝，能減少胃部的不適。根據動物實驗的研究結果，也發現椰子水中所含的抗氧化劑，可以對抗身體氧化損傷，並可控制血糖。

不過也有研究結果認為，椰子水與其他電解質飲料相比，更容易引起脹氣。因此如果生病前沒有嘗試過椰子水，建議不要一次喝太多。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：感冒生病吃什麼？8種食材更快康復】