班戟貼士｜1隻蛋變5厘米高鬆軟奄列　2分鐘手打蛋白霜全靠2秘技！

一隻雞蛋已經可以做到厚奄列！打蛋白霜再不需要用電動打蛋器，而且花2至3分鐘已經打起！小技巧令厚奄列變得夢幻、省時而且美味！

攝影︰尹嘉蔚



一份雞蛋厚奄列，動輒要用上3隻蛋，煎好又捲得好實在高難度。偶然的機會下，看到日本電視節目教授生活「掂秘技」，由雞蛋達人傳授煎奄列的妙法，只需用上一隻雞蛋便做到又厚又鬆軟的奄列！

記者實試用一隻雞蛋便做到又厚又鬆軟的奄列，第一次已挑戰成功。

1隻蛋做厚奄列 猶如梳乎厘班戟

記者試過這個方法後，不單止做一次便成功，覺得「神奇」之餘，亦同時驚訝於不用電動打蛋器，只用「手打」花2至3分鐘便打得起蛋白霜！心水清的讀者或者此時已看到了些少端倪，這份只用一隻蛋做成的厚奄列，靠豐盈軟綿綿的蛋白霜及蛋黃炮製，切開時還聽得見「爆炸糖」的聲音，非常有空氣感，咬落猶如吃梳乎厘班戟的滋味。

按圖有電視節目的截圖介紹以一隻蛋做成厚奄列的「掂秘技」︰

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1 首先分開蛋黃、蛋白。將蛋白放入雪櫃冷凍成「沙冰」狀，大約用50分鐘至1小時。

因為蛋白本身十分黏稠，空氣很難穿透，將蛋白變成沙冰狀，便能破壞蛋白的黏力，用更短的時間便可以將空氣打入做成蛋白霜。

2 將1隻蛋白冷凍成這個沙冰狀態，然後加1茶匙白醋。以「手打」打成泡沫，只花了1分鐘，然後加2茶匙糖及少許鹽調味。

3 再不停打多1分鐘，便成了生忌廉狀態，做好蛋白霜。

4 加入剛才分開了的蛋黃，輕拌均勻。

5 加5至10克的牛油在煎鍋內，倒入雞蛋，蓋住以慢火煎焗7分鐘。厚奄列完成！

手打蛋白霜 3分鐘搞掂1次便成功

記者自己實試一番，本以為以上的方法甚有難度，到正式嘗試的期間，做一次已經成功，第二次已經完全掌握到技巧，相信入廚新手應該也能拿捏，如果你臂力較強，猜想約2分鐘真的可以完全打得起蛋白霜，而我花了3分鐘，但比一般用「手打」已經大大地節省了時間及氣力，同時亦免去了用「機打」的麻煩，一般不常常做蛋糕西餅，好少機會用到電動打蛋器，要用的時候，又要從抽屜摷來使用；用完又要洗；洗完又要乾，節目中教授的小秘訣確實超級實用又簡單。

豐盈軟綿的厚奄列，切開時有十足的空氣感，口感如梳乎厘班戟，個人認同此方法是不錯的嘗試，打蛋白霜省力，厚奄列的口感佳；味道好。

以下為記者「依樣畫葫蘆」的實試過程及詳細步驟︰

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完成後的厚奄列，可配茄汁、楓糖及忌廉等風味各異的食法。現在總結一下，一隻蛋變5厘米的厚奄列，最重要兩項是（1）將蛋白冷凍成「沙冰」，（2）加白醋打發。



為何要加白醋呢？節目中也有提及白醋的重要作用，宛如上了寶貴一課，請按下圖詳解︰

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蛋白裡面的部分有一種物質「卵清蛋白」，這種物質含有空氣。遇白醋後（酸性物質）會開始凝固。因此加醋入蛋白打發，蛋白裡的空氣便無法逃出，猶如加了防護罩一樣。因此蛋白可維持鬆動膨脹的狀態。

參考資料︰viu TV《生活小貼士》第14集