蘋果冷知識｜蘋果愈紅愈甜愈成熟係錯！揀甜蘋果4招果臍大或細好?

蘋果品種繁多，大多數都是紅色為主，某些蘋果的顏色有如小孩的臉頰紅彤彤的；某些蘋果則呈現紅黃漸層，底部更呈現黃色。到底蘋果是愈紅愈甜，或是帶有紅黃層次感才較甜呢？



全個紅色的蘋果或是帶有紅黃漸層的蘋果較甜？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

日本蘋果一向薄有名氣，以青森出產的蘋果最為有名。日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》便探討了蘋果這個常見的水果。不少人或會以為蘋果愈紅甜度愈高或者全個都是紅色的才是好，不過原來事實並非如此！到底是為什麼呢？

按圖看答案及原因：

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蘋果熟透非紅色 紅黃漸變最香甜

蘋果熟透的顏色是黃色，整個顏色轉變過程是由青色轉成黃色。而出現紅色是因為蘋果在陽光暴露下會吸收紅色色素，那些紅色色素又稱為花青素。紅色的花青素令蘋果隱藏了自身的顏色，無法得知蘋果成熟與否，有機會是蘋果在未熟透時已經收成了。相反，如果蘋果呈現紅黃漸層則代表已經完熟。

眼、耳、鼻並用 挑選蘋果4大要點

除了要選擇呈現紅黃漸層、帶有明顯果斑的蘋果外，亦要留意以下4點，眼、耳及鼻一同並用。首先聞果香，其後看果臍，再輕敲表面用耳聽，最後摸上手看看有沒有打蠟。購買時便可以根據自己的喜愛而挑選不同質感的蘋果。

挑選蘋果4大要點

1. 聞果香：成熟的蘋果會散發香味，香氣較重的盡快吃掉；若香味帶有發酵的味道，則代表過熟或接近腐爛。

2. 看果臍：果臍愈大甜度愈高；果臍愈深則代表果核較小、果肉飽滿。

3. 用耳聽：如輕敲表面，發出的是清脆的聲音，代表蘋果水分飽滿。相反若聲音低沉，該蘋果口感較鬆。

4. 無打蠟：蘋果本身會產生天然的蠟質，用來保留水分及免受外界細菌入侵。但在果農清洗處理時，這層天然果蠟通常會被洗掉。果農於後期便會打上食用蠟，以延長保鮮。



不同的蘋果品種會有不同的口感，不過一個靚蘋果也離不開4要點。（Saya Kimura@Pexels）

資料來源：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》