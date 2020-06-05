【減肥】朴信惠1個月減22磅靠青瓜　營養師話體重不易反彈應要…

減肥餐，每到夏天又是時候積極纖體減肥，自律的人總忙於為自己看來更瘦削的體型拼勁。被韓國網民封為「男神收割機」的朴信惠似乎常常都為減肥奮戰，開劇前瘦，殺科後肥，女神「又更瘦了、嬰兒肥又回來了」，港、台媒體常關注她的「搖搖式」體重，不時討論朴信惠自己曾透露的地獄式「青瓜減肥餐」，還有番茄輕食及薄荷茶等。

朴信惠和玄彬2018合演《阿爾罕布拉宮的回憶》，劇中朴信惠「瘦出新高度」，有別以往有嬰兒肥的外貌。（ssinz7april IG）

2020年韓國喪屍片新作《獨行》，由劉亞仁、朴信惠主演，朴信惠在戲中弱質纖纖，絲毫不察覺她胖過。以往她在《阿爾罕布拉宮的回憶》、《繼承者們》及《Doctors》中看來也甚苗條。本年1月初朴信惠出席紀錄片《Humanimal》記者會時，卻被發現「發福」有雙下巴，再引發網民熱議。

2020年1月初朴信惠出席紀錄片《Humanimal》記者會時，卻被發現「發福」有雙下巴，再引發網民熱議。（翻攝自韓網newsen）

每人的體質、體重不同，減肥的效果及可維持的時間亦有差別。朴信惠以往憑地獄式「青瓜減肥餐」及做運動修身有成績，1個月狠減22磅（10公斤），肉臉和粗腿全不見。另有媒體披露她的番茄減肥餐及薄荷茶對付肥胖和脂肪。

朴信惠時肥時瘦，似乎屬易肥體質，減肥時的餐單較極端，容易做成日後體重反彈。（翻攝自韓網newsen/ssinz7april IG）

先按圖看朴信惠的「青瓜減肥餐、番茄減肥餐、薄荷茶」吃甚麼、如何吃？

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就朴信惠的減肥餐，記者查詢了營養師王敏寧（Mandy），Mandy再三強調以上的減肥餐不可跟！方法十分極端，營養失衡，亦完全不夠應付成年女性每天所需要的熱量。

朴信惠自己曾透露的地獄式「青瓜減肥餐」，還有番茄輕食及薄荷茶等。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照/ssinz7april IG）

按圖多了解營養師Mandy對「青瓜減肥餐、番茄減肥餐、薄荷茶」的評價︰

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Mandy解釋若1個月減22磅（10公斤），是不安全的做法，健康減磅而反彈機會少的安全方式是每星期減2.2磅（1公斤），每月可減10磅（4公斤），另要視乎個人的重量及體質，舉例100磅跟120磅的女士相比，減肥效果也截然不同。

朴信惠以往憑地獄式減肥餐及做運動，修身有成，1個月減22磅（10公斤），肉臉和粗腿全不見。 （網絡圖片/ssinz7 IG）

至於過6（晚上6點）不吃，做法沒有根據，亦沒有標準可依。需要看每人的工時、生活及作息習慣而定。大前提是避免臨睡前吃大餐，而沒有時間消耗攝取了的能量。定時做運動十分值得鼓勵，但如果跟從地獄式的減肥餐單，又狂做運動的話，不單止沒有力量及運動表現差，隨時會造成血糖低兼頭暈。

如果以青瓜減肥餐或番茄減肥餐，作為短期式衝刺減肥法，成效如何？

按圖︰

朴信惠平日這樣吃，時時為瘦身努力，以前有baby fat及童星年代演《天國的階梯》舊照，現時絕對更漂亮，但減肥方式較為極端，有機會易做成日後體重反彈︰