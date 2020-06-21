【晚吹空肚講宵夜】端午節必試！梁祖堯另類食糉法配秘製甜豉油

ViuTV節目《空肚講宵夜》經常為觀眾介紹不同種類的宵夜選擇，時不時會根據不同節日向觀眾介紹惹味食法。身兼舞台劇演員及食譜作家的梁祖堯，親自示範各種自家製宵夜。在最新一集中，他就示範了他們家吃糉的方法，演員Babyjohn（蔡瀚億）試食過後指比平常蘸砂糖的吃法好吃100倍！

端午節將至，當然少不了應節食品 - 糉！大眾最常吃糉的方法都是把它蒸熱後蘸砂糖或者豉油，不過梁祖堯表示他們家吃糉的方法有別於一般家庭，他們會先把糉煎至脆身，再蘸上自製的甜豉油！看完他這個煎糉食法，不禁驚嘆：「對比蒸糉蘸砂糖，煎糉看似更好吃！」梁祖堯指每年都是由婆婆負責包糉，婆婆更會根據家庭成員的喜好包各式各樣的鹹肉糉如多綠豆少糯米、多五花肉、多糯米少綠豆等。

煎糉其中一個重點便是表面脆口的糯米和內層煙韌的糯米，個人認為是打開了吃糉的新世界！（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖看梁祖堯示範的「煎鹹肉糉」材料、做法和貼士：

+ 8 + 7 + 6

傳統糉熱量高易致肥！

端午節少不了應節糉，今年也可以嘗試梁祖堯介紹的煎糉食法，感受Babyjohn所指的好吃100倍！不過，不能少看糉的熱量，因內含炒過的糯米、綠豆、鹹蛋黃及五花肉等，一隻鹹肉糉已有500卡路里，相等於一份正餐！其實只要選擇得宜，也可以在在端午節開懷吃糉。

按圖看各款糉子熱量及食用建議：

+ 5 + 4 + 3

另外，擔心吃糉吃滯的話亦可參考以下4招，可以幫助消化又不易胖！ （請按圖看）

【消滯飲食】吃糭熱量高又易肥？必讀4招助消化減脹氣要食呢啲...