【入廚貼士】炒蛋定炒番茄先更好吃？10大重點炒出嫩滑番茄炒蛋！

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番茄炒蛋，主角是番茄？還是雞蛋？炒蛋先還是炒番茄先？雖然沒有一個正宗說法及做法，但有一個科學解釋的做法及數個小貼士，令一碟普通的番茄炒蛋變得嫩滑兼有濃濃的番茄味！

番茄炒蛋，是一道經常在飯桌中出現的家常菜，看似簡單但易學難精，總認為它是一道「考牌菜」。因一不小心便令番茄水汪汪、炒蛋過熟又硬或兩者的味道並沒有結合，結果番茄和蛋的味道完全分開。雖說每個家庭都有自己的番茄炒蛋味道，但只要學懂以下10個小貼士，掌握炒蛋及番茄竅門，最後將兩者結合，出得廳堂的番茄炒蛋便可以輕易完成！

製作番茄炒蛋，你會炒蛋先還是炒番茄先？（資料圖片／張芷澄、李啓康、馮嘉雯攝）

請按圖看烹煮番茄炒蛋10個貼士：

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雖說以上大部分都是關於炒番茄的貼士，但由於每人對炒蛋的口要求各有不同，有人會著重蛋香亦有人會著重炒蛋是否滑溜綿密，故筆者只分享了一個不會令炒蛋變得又乾又硬的貼士。若對炒蛋有興趣也可以參考我們的炒蛋大全，炮製一道自己喜歡的番茄炒蛋！

若將番茄炒蛋配飯或麵的話，可以加多一點水及茄汁作拌飯醬汁。（資料圖片／張芷澄、李啓康、馮嘉雯攝）

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資料參考：ATV節目《開心大發現》

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