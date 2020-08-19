【女人必學100道菜】電飯煲豉油雞胸向上定下？精選4大簡易家常菜

《女人必學100道菜》已播出3星期，以每集4菜的進度，大家學會60道菜了嗎？平心而論，由開播時飆快車的極速，時刻強調的「嫁得出」菜式，觀眾認為的油淋淋食物等，到第二周立馬調整風格，節奏放緩了一些，沒有掛於嘴邊的「嫁」，幾乎每集摻雜教煮葷菜及素菜，雖少不免發現要油炸或要走油的處理工序，一般來說，從畫面看似乎少一點油；多一點健康，同時也煮多了家常菜。

我們精選了以下四道住家小菜，食材連調味料的數量用上5樣左右，烹調方法以燜及蒸為主，只需用到簡單的廚具︰電飯煲、煮食爐、炒鑊及瓦煲，便能在家中輕輕鬆鬆做得妥當。

今次嚴選4大簡易家常菜，以蒸燜為主易學懂。（《女人必學》影片截圖）

第一道是電飯煲豉油雞，可能每個家廚也嘗試過炮製電飯煲燜雞的菜式。此味「電飯煲玫瑰露豉油雞」出自江美儀，師承黃淑儀（Gigi姐），「一煲煮到底」的烹調方式，由煮汁至燜雞在一個電飯煲內進行，雖然都要花上1小時，期間亦要翻雞數次為求上色及入味均勻，不過完成品外觀非常不錯，可媲美大酒家風範。

電飯煲玫瑰露豉油雞可以是家中「做節」的招牌菜。（《女人必學》影片截圖）

電飯煲玫瑰露豉油雞

按圖有「電飯煲玫瑰露豉油雞」的做法、入廚貼士及食譜︰

+ 10 + 9 + 8

第二道也是「雞」菜式，換上保溫功能極佳的瓦煲，製作地道的風味小菜「豆豉雞煲」，雞雖然是主角，但牡丹雖好仍得綠葉扶持，錦上添花。豆豉作為中華菜譜中重要的調味料，尤其是在蒸、燜及爆炒菜餚中擔當舉足輕重的角色，鹹香惹味，作下飯菜或佐酒，均令食客開胃。

江美儀學習父親廚藝，親自炮製豆豉雞煲。（elenakongmayyee IG）

豆豉雞煲

按圖有「豆豉雞煲」的做法、入廚貼士及食譜︰

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豆豉雞煲不算難學，雞件在前一晚醃定更入味。（《女人必學》影片截圖）

以下兩道菜是三姐（劉秀香）的蒸餸系列，做法比較簡單，同樣利用5種材料可完成。食材貼地，無用大費周章張羅難買又昂貴的食材，兩味簡易漂亮的住家菜親和力更強。「銀魚乾蒸茄子」，以蠔油及甜麵醬調味，配下飯甚佳的蒸茄子、銀魚仔及腩肉，香濃搶口。「蘆筍勝瓜紫菜腐皮卷」是一道健康的素菜，利用素蠔油、薑蓉及紫菜提味增鮮，配合少鹽、少油及少糖的健康烹調法，亦打破「逢齋必悶」的宿命。

三姐有紮實的入廚根基，當年靠做飯盒起家，鍛鍊得一手好廚藝。（香港女廚王 - 三姐FB）

銀魚乾蒸茄子

按圖有「銀魚乾蒸茄子」的做法、入廚貼士及食譜︰

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蘆筍勝瓜紫菜腐皮卷

按圖有「蘆筍勝瓜紫菜腐皮卷」的做法、入廚貼士及食譜︰