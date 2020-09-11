【入廚貼士】烚薯仔不再爛茸茸！加一種調味料助薯仔結實防變黑

薯仔，看似平平無奇但其可塑性高，薯餅、薯塔、薯蓉、燜薯仔等等，都是一些深受歡迎的菜式。在烹調薯仔菜式時，難免會先把薯仔烚一烚，以減低其後的烹煮時間。但很多時因薯仔經過兩次烹煮，而口感及質感變得過分軟腍，部分薯仔更會一夾便碎，實在麻煩。不過，有一個小技巧卻可以把烚過的薯仔變得不再爛茸茸，用作燜煮確實一流。 攝影：余曉彤

烚薯看似簡單，但把薯仔烚好再加醬汁煮至入味時，薯仔難免會因為過熟而衍生「細細碎碎」的薯蓉，而且質感變得鬆散、一夾便碎，叫人懊惱。或者你會說把烚薯的時間縮短，不就是可以把問題解決嗎？可是，每個爐具、廚具的火力及傳熱能力不一，加上薯仔的大小亦會影響白烚的時間，難以控制。其實，在處理時只要加一樣材料，便可以避免薯仔再次烹煮時變得爛茸茸！

按圖看烚薯不鬆碎步驟及貼士：

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眾所周知，薯仔含有豐富的碳水化合物，當中的澱粉亦是讓薯仔在烹煮後變得鬆散的原因。因此料理前會浸泡清水，目的是去除澱粉及增加鬆脆口感。那麼加醋又如何幫助薯仔烚煮後變得不鬆散？（請按圖看答案）

記者隨後用了烚好的薯仔煮了日系小菜—醬燒薯仔。整個燜煮過程約15分鐘左右，薯仔經過兩次的烹調下，表面依然結實，內心軟糯，作為薯仔控的我認為其口感極佳。此外，這個醬燒薯仔的做法簡單，好下飯之餘亦可以用作便當菜式，剩下的也可以冷藏於雪櫃中，容易儲存。

醬燒薯仔食譜

醬燒薯仔食譜

另外，烹煮一頓好吃的薯仔宴，當然少不了超綿超「粉」的薯仔。據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，鑒別好吃的薯仔有一個關鍵，不論是秋冬或春夏播種的薯仔，只要有這個貼士便可揀到一等貨色。

按圖看鑒別美味薯仔的主要方法︰

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【揀蔬菜貼士】薯仔芋仔要粉要綿要點揀？日本專家授秘技目測即知