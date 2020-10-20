BBC評選｜100種健康食物排名　豬肉排第8比西蘭花有益冠軍竟是...

食物或多或少都含有不同營養素，英國BBC早前報道一項科學研究，選了1000種食物進行營養分析，根據研究所得為每項食材逐一評分，100分為滿分，分數愈高代表營養價值愈高，對人體愈有益。以下列出世界100大健康食物排名，當中頭10位的評估結果可能是你意料之外，肥豬肉也榜上有名，比鯛魚、車厘子，甚至西蘭花排名更高！

1000種食物中，肥豬肉竟躋身十大、名列第八！想知道肥豬肉究竟擊敗了什麽食物？又有什麽食物得分最高？

按下圖先看全球10大健康食物（熱量以每100克計算，數字是總營養得分）

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第10位：鯛魚（Snapper）100卡路里，69分

鯛魚低脂肪、高蛋白、其營養豐富，富含蛋白質、鈣、鉀、硒等營養元素，當中的菸鹼酸，有助維持神經系統與大腦功能健全的作用。頭部膠質含量豐富，煲湯味道最佳。 當中的可溶性膠原蛋白，易於被人體吸收。

第9位：甜菜葉（Beet Greens）22卡路里，70分

甜菜葉即紅菜頭葉，除了含有蛋白質、磷、鋅、纖維、維生素B6、鎂、鉀、銅和錳，甜菜葉更含大量維他命A、維他命C、鈣和鐵。其鐵含量甚至比菠菜更高。

第8位：肥豬肉（Pork Fat）632卡路里，73分

豬肉位列全球健康食物第8，營養價值豐富。（資料圖片）

豬肉的蛋白質豐富，脂質中富含維他命B1。維生素B1可除疲勞，其含量約為牛肉的8倍，特別是在腰內肉及腿肉中含量較高。豬肉的鉀含量也很多，有助消除水腫。肥肉燉的時間增長，肥肉中的飽和脂肪酸和膽固醇可以轉化為單不飽和脂肪酸，對人體有益。

第7位：豬乸菜（Swiss Chard）19卡路里，78分

豬乸菜，因為菜莖五顏六色，有白、紅、黃及紫，色彩繽紛又名彩虹菜。它含豐富纖維及維他命A、C、K等。

第6位：南瓜籽（Pumpkin Seeds）559卡路里，84分

南瓜籽中含有對人體有益的脂肪酸和亞麻酸，是身體的抗炎劑，還有可降膽固醇的植物膽固醇。當中的鎂，鉀能產生一氧化氮所需的胺基酸，對血管鬆弛和降低血壓有顯著功效。

第5位：奇亞籽（Chia Seeds）486卡路里， 85分

奇亞籽含大量纖維素、蛋白質、α-亞麻酸、酚酸和維生素，也含有許多人體必需的微量元素，如鈣、鎂、鐵、鋅、錳等，可以一次補充許多人體需要的養分。奇亞籽還有助管理體重，進食奇亞籽後再補充水分，其强大的吸水功能，令體積增加，進而提升飽足感。

第4位：多寶魚（Flatfish）70卡路里，88分

多寶魚皮含有豐富的膠質，膠原蛋白含量很高。多寶魚還蘊含豐富維生素A、維生素B1、維生素C、鈣和鐵等。

第3位：海鱸魚（Ocean Perch）79卡路里，89分

海鱸魚，是深海海魚、大西洋魚種。海鱸魚富含蛋白質、脂肪和維生素、鈣、鎂、鋅、硒等營養元素。當中的不飽和脂肪酸能預防高血壓、冠心病和老年癡呆等疾病。

第2位：釋迦，即番鬼荔枝（Cherimoya）75卡路里，96分

不講不知釋迦原來營養咁豐富，但糖分高，高血糖者要留意。（資料圖片）

釋迦有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂、維他命A、C、B1、B2和膳食纖維等。釋迦的鉀、鈣、鎂含量都比蘋果高出數倍。釋迦能調節血壓，但糖分較高，糖尿病患者要控制食用量。

第1位：杏仁（Almonds）579卡路里，97分

杏仁富含單不飽和脂肪酸，有益心血管及改善糖尿病。杏仁含豐富蛋白質、維他命E和膳食纖維，除了補給一般人體所需營養外，維他命E減少不飽和脂肪酸的氧化，有助維持細胞膜的完整性。

急凍食材營養不遑多讓

其餘的90種健康食物當中，有些更是急凍食材，即使不是新鮮，其實營養價值亦不遑多讓。而我們熟悉又常用的食材也不少，如葱、薑、蒜亦榜上有名。

按下圖看全球11-100健康食物排名！

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全球排名11-100的健康食物：

11. 香菜（DRIED PARSLEY）

12. 芹菜（CELERY FLAKES）

13. 水田芥（WATERCRESS）

14. 橘子（TANGERINES）

15. 青豆（GREEN PEAS）

16. 梭魚（PIKE）

17. 明太魚（ALASKA POLLOCK）

18. 葱（GREEN ONION）

19. 紫椰菜（RED CABBAGE）

20. 大西洋鱈魚（PACIFIC COD）

21. 扇貝（SCALLOPS）

22. 紅肉葡萄柚（PINK GRAPEFRUIT）

23. 蒲公英嫩葉（DANDELION GREENS）

24. 凍菠菜（FROZEN SPINACH）

25. 辣椒粉（CHILI POWDER）

26. 羅勒（BASIL）

27. 綠葉甘藍（COLLARDS）

28. 蛤蜊（CLAMS）

29 辣椒（CHILI PEPPERS）

30 菜心（BROCCOLI RAAB）

31 羽衣甘藍（KALE）

32 沙腸仔（WHITING）

33 大西洋真鱈（ATLANTIC COD）

34 芥菜（MUSTARD LEAVES）

35 羅馬生菜（ROMAINE LETTUCE）

36 芫荽（CORIANDER）

37 白鮭（WHITEFISH）

38 魚子（FISH ROE）

39 杏桃（APRICOTS）

40 西洋菜（CRESS）

41 白菜（CHINESE CABBAGE）

42 鱸魚（SEA BASS）

43 鯡魚（HERRING）

44 香菜（PARSLEY）

45 菠菜（FRESH SPINACH）

46 核桃（WALNUTS）

47 車厘子（RED CHERRIES）

48 奶油生菜（BUTTER LETTUCE）

49 豆角（COWPEAS）

50 荷蘭豆（COWPEAS）

51 芭蕉（PLANTAIN）

52 白豆（NAVY BEANS）

53 櫛瓜（SUMMER SQUASH）

54 銀鮭（COHO SALMON）

55 藍鰭金槍魚（BLUEFIN TUNA）

56 鰻魚（EEL）

57 皇帝豆（LIMA BEANS）

58 塔羅葉（TARO LEAVES）

59 綠象葉蔬菜（GREEN LETTUCE）

60 綠番茄（GREEN TOMATOES）

61 紅番茄（RED TOMATOES）

62 紅椒（PAPRIKA）

63 韭菜（CHIVES）

64 芝麻菜（ARUGULA）

65 紅鮭（SOCKEYE SALMON）

66 鯖魚（MACKEREL）

67 葡萄柚（GRAPEFRUIT）

68 金奇異果（GOLDEN KIWIFRUIT）

69 奇異果（GREEN KIWIFRUIT）

70 卡宴辣椒粉（CAYENNE PEPPER）

71 大葱（LEEKS）

72 紅葉生菜（RED LEAF LETTUCE）

73 四季豆（GREEN BEANS）

74 鱸魚（PERCH）

75 虹鱒（RAINBOW TROUT）

76 酸櫻桃（SOUR CHERRIES）

77 粉鮭魚（PINK SALMON）

78 鯧魚（POMPANO）

79 金桔（KUMQUATS）

80 古巴瓜（HUBBARD SQUASH）

81 鯉魚（CARP）

82 橙（ORANGES）

83 紅加侖（RED CURRANTS）

84 石榴（POMEGRANATES）

85 大黃（RHUBARB）

86 墨西哥辣椒（JALAPENO PEPPERS）

87 印度南瓜（WINTER SQUASH）

88 紅胡蘿蔔（CARROTS）

89 章魚（COMMON OCTOPUS）

90 西梅（PRUNES）

91 哈密瓜（CANTALOUPE MELONS）

92 馬蹄（WATER CHESTNUTS）

93 椰菜花（CAULIFLOWER）

94 西蘭花（BROCCOLI）

95 抱子甘藍（BRUSSELS SPROUTS）

96 牛蒡（BURDOCK ROOT）

97 南瓜（PUMPKIN）

98 薑（GINGER）

99 無花果（FIGS）

100 番薯（SWEET POTATO）

參考文章：BBC - The world’s most nutritious foods&PLOS ONE - Uncovering the Nutritional Landscape of Food