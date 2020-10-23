【便秘食療】舞茸洋蔥牛蒡湯助腸道大掃除去水腫　點煲點飲有效？

便秘、縮便，看似是小毛病，但日積月累便慢慢引伸不同的身體問題，如暗瘡、痔瘡，更增加罹患大腸癌風險。對付便秘的方法有很多，大多離不開運動、攝取纖維、飲水這三大元素，日本醫學博士還提供了一款湯水，簡單易做，日常飲用有助補充纖維，改善便秘。 攝影：余曉彤

排便不暢順固然困擾，但便秘更令人頭痛不已！漸漸更成為都市人經常遇到的問題，除了因為少運動、纖維、飲水量不足、工作壓力大，久而久之對排便次數產生影響，日日肚脹脹。其次，腸道健康與否也是關鍵，腸道掌管清除毒素、免疫調節及營養吸收，因此養好腸道才能養好身體。日本醫學博士堀田忠弘基為都市人設計了一款黃金排毒湯，由牛蒡、舞茸及洋蔥組成，實行全方位為腸道大掃除兼去水腫。

黃金排毒湯，由牛蒡、舞茸及洋蔥組成，可為為腸道大掃除，同時去水腫。

據堀田博士，人體75％毒素靠排便排走，故擁有正常的排便習慣非常重要。到底這個黃金排毒湯是怎麼做的呢？請參考下圖食譜：

舞茸洋蔥牛蒡湯

說實話，這個排毒湯和我想像中的相近，味道非常淡，認為加鹽對於較重口味的人來說也淡而無味，因此筆者加了鏗魚粉調味，以提味提鮮。製作這個排毒湯步驟十分簡單，即使你本身是入廚新手都不用擔心，惟獨是處理牛蒡時或會有小麻煩，不過日式超市亦有已洗的牛蒡出售。再懶人一點的話，可以購買已切片的牛蒡。請參考下圖看各式牛蒡及微調部分：

黃金排毒湯之所以有助排便，最大原因是3樣食材都含有大量纖維及水溶性膳食纖維，對促進腸道蠕動有莫大幫助。它們除了是「腸道清道夫」更是「血管清道夫」，三樣食材分別都有降血糖及血脂的作用。

牛蒡、舞茸及洋蔥含有大量纖維及水溶性膳食纖維，對促進腸道蠕動有莫大幫助。

按圖看各食材對健康的好處：

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幾時飲最好？

由於這個排毒湯纖維量高，堀田博士建議以一星期為周期，頭3天每天早餐及午餐喝100 - 200毫升。第4天開始便每日喝一次，每次喝100 - 200毫升，一周喝3-4天。

資料來源：堀田忠弘《最簡單的排毒法：家裡就有的食材，超有效避免有毒物質和食品添加物的危害》