【便秘飲食】日本醫生建議2大食物防便秘！附簡易食譜及進食時間

便秘、縮便問題，身邊總有1-2個朋友會面對，或者你也是其中之一。對付便秘的方法有很多，如果不喜歡進食大量高纖食物，不如嘗試由日本平田肛門科醫院院長平田雅彥提議的2種簡單飲食，來預防便祕，而且更有助提升睡眠質素！

甚麼是便秘？

根據香港衛生署指，便秘通常指排便習慣改變，（1）排便變得不頻繁（每周少於3次）、（2）因為大便過於乾燥和不夠濕潤，有排便困難和糞便太硬或太小。簡單來說，當大便乾硬或排便有困難，排便次數少於個人習慣，才是便秘。除了以上特徵外，便秘還有什麼症狀？

別以為每天排便才是沒有便秘的指標。（GettyImage）

按圖看便秘5大症狀：

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日本醫生建議2大方法防便秘！

別以為便秘是常見的都市病便置之不理，便秘可能會帶來痔瘡，如果長期有便秘的話更可能增加患腸道阻塞、潰瘍的風險。除了有以上風險外，日本平田肛門科醫院院長平田雅彥表示，過硬的糞便可能會在排出時損傷肛門，造成肛裂等傷害，因此預防便秘、提高糞便中的水分量使糞便柔軟相當重要。

長期有便秘的話更可能增加患腸道阻塞、潰瘍的風險。（資料圖片）

預防便秘當然要多吃高纖食物、攝取足夠水分及定期做適量的運動，不過都市人如此繁忙，未必有時間做足3樣？不如嘗試肛門科醫院院長平田雅彥的建議！

按圖看日本平田雅彥院長建議的2大簡易方法防便秘！

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糞便顏色辨別健康（Heho健康授權使用）

資料參考：香港藥學服務基金