【長壽飲食】日本醫生教健康吃肉法　長壽人士常吃菜式炸豬扒第3

所謂「病從口入」，想要良好的健康身體亦需要靠日常的良好飲食習慣。健康飲食往往都與蔬果掛鉤；「不健康」飲食則與肉類有關？總覺得多吃肉會讓身體吃不消。其實，只要適當地、健康地吃肉類和海鮮，對健康有莫大的幫助，久而久之更有助延年益壽。

牛扒、炸豬扒等等肉類料理，油脂多、肉汁豐富，一向都有不少捧場客，但同時亦令一些注重健康或年紀較長人士敬而遠之。可是，日本人則認為肉類是長壽飲食中不可缺少的食材之一。日本節目《駆け込みドクター!運命を変える健康診断》探討長壽飲食，發現日本不少老人家都有吃肉的習慣，並沒有因為年紀漸長而減少攝取肉類。

日本人認為只要適當地攝取肉類，吃肉是長壽飲食中不可缺少的食材之一。（Stefan Vladimirov/unsplash）

吃肉和長壽有什麼關係？

據節目組的調查，日本政府曾做過大規模的統計，發現不少人瑞（年過百歲）也很喜歡吃肉，而且他們攝取的蛋白質更是一般人的2倍，亦是因為肉類中的蛋白質成了健康長壽的關鍵之一。節目組邀請了腸胃科江田証醫生講解吃肉和健康長壽兩者之間的關係，在了解兩者之間的關係前，先了解蛋白質在身體有什麼作用。

蛋白質可從動物及植物性食物中吸收，多吃蛋白質食物有助增強肌肉，促進卡路里燃燒。（Nicholas Barbaros/Unsplash）

按圖看蛋白質在身體的作用：

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按圖看為什麼吃肉有助健康長壽：

年過80長壽人士常吃肉？

適量攝取肉類蛋白質有助身體健康，但肉類菜式繁多，哪類菜式才可以對身體有益？節目組訪問了100位年過80歲的健康人士，尋找他們最常吃的肉類菜式頭三位，節目組更邀請了日本機能性醫學研究所齋藤糧三醫生講解當中原因。

按圖看健康長壽人士經常食用的肉類菜式頭三甲：

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獲取優質蛋白質的實用貼士

雖說以上3樣菜式提供了豐富的蛋白質，但由於牛肉、豬肉屬於紅肉，不宜多吃，一星期吃2-4餐便可，同時亦可以參考由衞生署建議的6個貼士來獲取優質蛋白。

按圖看獲取優質蛋白質的6大貼士：

日常食物中的蛋白質含量

蛋白質可以從動物及植物性食物中吸收，註冊營養師劉子欣（Celia）曾接受訪問表示約7至8克蛋白質視為1份。日常食物當中有多少蛋白質，她提供了以下5大類食物給大家參考︰

按圖了解日常食物中的蛋白質含量︰

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資料來源：衞生署、日本節目《駆け込みドクター!運命を変える健康診断》