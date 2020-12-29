【煲仔飯熱量】10款煲仔飯油鴨只排第5？進食4貼士最肥唔係臘味！

熱騰騰煲仔飯，是冬天不能或缺的美食！煲蓋一開，充滿油香的米飯、香脆可口的飯焦及迎面撲鼻的飯香，的確令人難以抗拒。不過，愈好吃的東西愈邪惡，煲仔飯隱藏不少健康陷阱，高脂高卡，不如先看看認可營養師吳耀芬（Kathy）列出的10種煲仔飯熱量，及4個較健康的食煲仔飯貼士，再考慮今晚選哪款煲仔飯吧！

豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯......各有捧場客，筆者有很多朋友認為煲仔飯少不了的是臘味，冬天吃的時侯分外滋味。縱使我們都知煲仔飯卡路里爆標，但如果想食得健康，你又知道應該如何選擇嗎？眾所周知，臘味是煲仔飯中最高脂高卡的一款，加了臘腸的煲仔飯總熱量為1315kcal，比起淨飯底 （585kcal），熱量高出約2.25倍。但原來不少深受歡迎的款式熱量也高得驚人！

臘味是煲仔飯中最高脂高卡的一款，加了臘腸的煲仔飯總熱量為1315kcal，比起淨飯底 （585kcal），熱量高出約2.5倍。（資料圖片／張芷澄、馮嘉雯攝）

按圖看10款熱門煲仔飯的熱量排名（由低卡至高卡排列）（每100克計）：

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若然你喜歡自由配搭，或者另加蛋、臘腸或膶腸等，可按下圖了解15款配料熱量排名（由低卡至高卡排列）（每100克計）：

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6大陷阱影響健康 最肥原來係白飯？

細閱以上的資料，發現整個煲仔飯最肥最高卡的竟是平平無奇的白飯！除此之外，煲仔飯含有很高脂肪及鈉質。煲仔飯多數會加入肥豬肉含量高的食材，例如:臘腸、潤腸、排骨和免治牛肉，以致增加煲仔飯熱量。例如100克的臘腸便含有1420毫克鈉質，再另外淋上豉油，隨時會超出世界衛生組織所建議的每天不超過2000毫克鈉攝取量。

一直以為煲仔飯最肥是配料，原來白飯才是最高熱量！（資料圖片／李啟康、劉晴攝）

按圖看煲仔飯6大影響健康陷阱：

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營養師建議健康食煲仔飯4大貼士

煲仔飯的風味的確令人難以抗拒，要完全不吃也未免太苛刻。Kathy指成年人每個月不應吃多於兩次煲仔飯，選擇時亦可參考Kathy的建議，吃煲仔飯同時為身體減輕負擔。

按圖看健康食煲仔飯4大貼士：

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