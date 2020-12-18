牛營養｜牛腩熱量是西冷2倍未算最高　軟嫩多汁牛味最濃係邊部位?

慶祝聖誕節、新年和情人節，煎牛扒會否是指定的慶祝活動？「禁堂食」及「食平啲」的前提下，搖身變疫境廚神非難事。大家比較關心「牛扒點煎最好味？」之外，牛扒其實可以來自牛的不同部位，哪個部位的牛扒最美味？最昂貴？熱量最高？

牛前腰脊，肉脂肪含量較低，出產最貴及最嫩的牛扒，包括西冷、紅屋、T骨。（龔嘉盛攝）

一隻牛的各部位有其專屬名稱，對牛較少研究的人士多數認識肋排（Rib）、西冷扒、T骨扒、牛腩、牛腱及牛筋，若深入了解一隻牛的各部位其實都有好深的學問。不過，最重要的可能是更想知道哪個部位最美味、CP值高及烹調建議買來的牛扒更物有所值。下圖可了解常見於市場上的牛扒、牛肉各部位的分佈。

牛肉各部位分佈圖（尹嘉蔚攝）

按圖認識更多牛肉各部位的特色及最佳烹調建議︰

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台灣營養師蕭瑋霖曾分享各種牛肉部位的熱量、蛋白質、脂肪及碳水化合物資料可供參考，當中以每100克計算，卡路里最高的是五花肉含430.3千卡；最低的是後腿肉含121.9千卡。至於，香港人最常吃的牛腩，每100克有熱量330.6千卡，在牛肉當中屬高熱量。

請按圖閱覽牛各部位營養（由熱量高至低排序）︰

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【同場加映】入廚貼士︳烤肉柔軟多汁靠2樣材料 煎牛扒5秘技平價品變上菜

肋眼（肉眼）附近脂肪多，油脂分佈廣，很多牛肉菜式都用這部分來烹煮，宜慢煮和烘烤。 （資料圖片）

按下圖看煎牛扒5大秘技及步驟︰

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參考資料︰營養初 Nutrue - 營養師杯蓋 / Cooky / 食譜自由配