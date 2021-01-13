【入廚貼士】炒菜少油煙鮮味不變黃　3分鐘水燙法蔬菜營養不流失

有日本著名料理雜誌，介紹一種3分鐘快速燙青菜的方法，有簡易版及進階版，一度成為熱話。只在鍋中放入3大匙水，「燜蒸」蔬菜只花短短3分鐘，便燙出清爽美味的青菜，不用煮一大鍋水，省力、省時及省能源。

日本介紹一種3分鐘快速燙青菜的方法，不用煮一大鍋水，省力及省時。（尹嘉蔚攝）

此法運用「水燙」的原理，利用鍋內的蒸氣和蔬菜本身的水分，使蔬菜經「燜蒸」而產生仿如清灼的效果。既減少油煙，又可保留蔬菜的營養，不因持續地用水煮而流失，尤其是可水溶性的維他命C。

利用鍋內的蒸氣和蔬菜本身的水分，使蔬菜經「燜蒸」而產生仿如清灼的效果，可更好保留蔬菜的營養。，（尹嘉蔚攝）

煮青菜多會是先在鍋內加入油，然後放青菜炒，現在改變成「先蒸後油」的調理方式，也是品嚐優質好油的絕佳時機。用油去「炒」菜，不如用油去「拌」菜，讓每種食材都保留新鮮原味。

按圖有簡易版3 匙水燙青菜方法︰

+ 3 + 3 + 3

至於，要烹調不同種類的蔬菜，也可用一鍋來搞妥，不用分幾次來煮。原則是將根莖類或體積大、重量重的蔬菜放在下層，較輕及葉菜類放在最上層，同樣花3分鐘有翠綠的青菜。

按圖有進階版3 匙水燙青菜方法︰