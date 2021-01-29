廚具減價｜氣炸鍋勁減過千唔使2百孖人牌煎鍋$599　名牌廚具1折起

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-01-29 18:51

金牛將至，衣櫃添新裝的同時，廚櫃也同樣要添置新「裝」！過往一年在疫情下，大家鍛鍊出一手好廚藝，若然心思思想購入耐用美觀名牌廚具再大展功架，現在正是好機會，一田百貨特約店於由即日至2月5日期間進行廚具減價，不少名牌廚具低至一折！ 攝影：余曉彤

臨近新年，多間百貨、超市、商店等都進行大減價，位於沙田一田百貨的特約店也正在進行瘋狂大減價，場內的特價廚具包羅萬有，大多更是知名的廚具品牌如德國孖人牌、法國staub、美國康寧餐具等。以「跳樓價」來形容也絕不誇張！ 以比利時牌子GreenPan為例，廚具6件套裝由原價$3,699減至$899，24折勁減$2,800，套裝更包含不同大小的煎鍋、湯煲，一套都足夠煮出各式各樣三餸一湯。

由即日至2月5日，一田百貨特約店進行廚具減價，不少名牌廚具低至一折！

全場最抵推介

以孖人牌及Staub的減價幅度最驚喜，部分貨品低至1折，其中孖人牌中式煎鑊+砧板由原價$3,898減至$599，15折勁減$3,299。場內的Staub陶瓷鍋大小尺寸都有，而且顏色亦很容易配襯。

按圖看精選減價名牌廚具︰

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今個周末（1月29至1月31日）更特別進行優惠，其中多款廚具更付送贈品，有興趣的不容錯過！

「廚具•家電大激安」周末限定優惠。

廚具•家電大激安

日期：即日至2月5日

地點：沙田新城市廣場1期249號舖（一田百貨特約店）

時間：11:00 - 20:00