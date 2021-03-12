雪櫃收納｜正確使用急凍格4貼士　冰格要擠滿多做1步凍肉更保鮮？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-12 14:05

雪櫃有冰格，或稱冷凍、急凍（Freezer），亦有冷藏庫（Refrigerator），雪糕、凍肉及冰塊存放在冰格，冷藏庫一般讓蔬果保持新鮮，使剩菜不變質等，不過，某些食品應該放在急凍或是冷藏，在應用上容易混淆。放於雪櫃內的食物不一定永遠保持新鮮，存放時間太久，也可能會放壞食物，延長急凍肉和新鮮蔬果的保質期有以下方法參考。

（iStock）

日本節目《教えてもらう前と後》邀請製冷和冷凍專家西川先生教觀眾如何正確使用雪櫃冰格。內容主要針對日本人家庭的飲食習慣而探討，譬如日本人烹調時常使用到味噌、七味粉及日式醬油等，這類型食物並不建議置於室溫，反而應搬入雪櫃，但放在急凍或普通冷藏卻有竅門。

（《教えてもらう前と後》影片截圖）

舉例說，味噌存放在雪櫃下格（冷藏）是錯誤的，正確的答案是將味噌儲存於急凍。西川先生指出味噌最在未拆開包裝時已經良好發酵，當打開包裝，發酵又再開始進行，口味會慢慢發生變化。但如果將味噌放入急凍，可以停止它的發酵直到永遠。或許用家會想到將味噌儲存在急凍，味噌不就結冰了嗎？

西川先生解釋要使味噌結冰，溫度需低於-30°C，一般家用的冰格溫度約-18°C，因此味噌未會結成冰，不用解凍，並可直接取出用於烹飪。

按下圖了解正確使用急凍格的4項秘訣︰

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（《教えてもらう前と後》影片截圖）

至於雪櫃下格，即一般冷藏庫，西川先生建議將豉油從室溫搬入雪櫃。因為豉油若長期放在室溫下，味道及風味會改變，放入雪櫃下格會比較正確，不易令風味改變。其次，將蔬菜放入雪櫃前先多做一步，可以使它們保持新鮮，西川先生表示例如西蘭花和生菜等，將它們放入密實袋後，往袋中吹氣，讓塑料袋鼓起包覆蔬菜，這樣能有效延長蔬菜的存放時間。

（《教えてもらう前と後》影片截圖）

【同場加映】7~60℃係危險溫度帶助細菌生長？學識雪櫃使用5大原則

點擊下圖雪櫃使用5大原則︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》