【開椰皇貼士】1分鐘開椰皇免鎚免手痛　輕鬆4步全靠1把罐頭刀！

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椰皇，經常用作燉品的食材，皆因椰殼可用作燉品的容器，內裹的椰皇水還可加入燉品中，增加清甜的味道。不過，不少人卻因為不懂開椰殼而卻步。開椰皇其實很簡單，不用電鋸不用斧頭，一把菜刀或者一把罐頭刀拍幾拍椰殼便會自然分開，椰皇水更一滴都不浪費！

椰皇製的甜品如：椰皇燉蛋白、椰皇焦糖燉蛋等，為了外貌加分，普遍都會用上其椰殼盛載，除了椰水，也會用匙羹把椰肉刮出同用，增添滋味，但開椰皇卻是最大挑戰！

坊間有不少開椰皇貼士都是用菜刀把底部切開，但菜刀並非人人可以駕馭，未必適合所有人。於是我選擇了另一個廚房常見的用具——罐頭刀，將椰殼「劈」開，不消1分鐘椰殼的底部便跟椰身分離，成了一個有蓋的小碗。

按圖看罐頭刀開椰皇完整步驟及貼士：

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以上方法對於怕刀的人士可謂非常適合，若然你不怕刀的話，亦可以用菜刀把其底部切開，更容易控制蓋的大小。

菜刀椰皇開殼同樣有4步驟。（資料圖片／歐嘉樂、李偉軒攝）

按圖看菜刀開椰皇完整步驟：

如果以上2個方法你也不喜歡，可購買那些現成包裝的椰皇果凍，吃罷果凍留殼再用，方便又環保。其次，市面上還有開椰青器售賣，一套$68。 （按圖看）

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