洗西蘭花貼士｜實測比較3方法哪個最推薦？清潔2法寶過程乾淨俐落

洗西蘭花去除菜蟲，坊間有好多方法，有些說用鹽+麵粉（或粟粉）、有些說用鹽+白醋、又有說用自來水不斷在花蕾上沖10分鐘。記者實試以上3方法，結果失望，勞師動眾，效果卻不相伯仲。



坦白說洗西蘭花前是有點不安，怕見到好多蟲，媒體及網民經常分享西蘭花好多蟲的照片；然而洗完3個西蘭花，坊間建議的清潔大法盡都試過，最後一條蟲都沒有看見，塵埃更是肉眼難見。本想比較哪種洗西蘭花的方法較好，是否要勞師動眾找齊工具來洗才清潔，可惜樣本乾乾淨淨似的很難有結果，只好說實測感受︰【洗西蘭花方法1】額外要用膠袋欠環保，動作多覺麻煩；【洗西蘭花方法2】加鹽、醋由它浸完再沖，過程俐落不冗贅；【洗西蘭花方法3】呆站5分鐘清洗，即使開細水喉啤水，也覺嘥水。個人建議用【方法2】。

【洗西蘭花方法1】鹽+粟粉+保鮮袋

【洗西蘭花方法1】鹽+粟粉+保鮮袋

此法大概跟日本揀蔬菜專家岡本光生先生的方法，浸+搖。將西蘭花切出一朵朵，放西蘭花入膠袋，加1大匙鹽、1大匙粟粉，注水浸10分鐘後，再不斷搖膠袋約1分鐘，倒走污水再沖洗完成。

睇圖示範【洗西蘭花方法1】鹽+粟粉+保鮮袋︰

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實試感受︰浸完西蘭花的水變白朦朦的粟粉水，感覺幾污糟，沒有蟲，小花蕾散亂，西蘭花顏色變淺。

【洗西蘭花方法2】鹽+白醋

【洗西蘭花方法2】鹽+白醋

先沖西蘭花，將西蘭花切出一朵朵放在筲箕內，加1大匙鹽、1大匙粟白醋，浸10分鐘，倒走污水再沖洗完成。

睇圖示範【洗西蘭花方法2】鹽+白醋︰

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實試感受︰浸完西蘭花的水沒有太骯髒，小花蕾零落，不見蟲。

【洗西蘭花方法3】自來水仔細沖

【洗西蘭花方法3】自來水仔細沖

掰開花蕾，用自來水開「細水」沖西蘭花5分鐘。

睇圖示範【洗西蘭花方法3】自來水仔細沖︰

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實試感受︰沖完西蘭花的水已經清澈，較少花蕾散落，同樣沒有蟲。